День ангела Миколи: кращі привітання та листівки

9 серпня святкують День ангела Миколая. Це ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос.

Микола означає "переможець народів", "перемагати". OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

День ангела Миколи – привітання у віршах

Вітаємо Миколу нині щиро!

Бажаємо добра і миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

* * *

Микола, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують.

День ангела Миколи – привітання в прозі

Дорогий Миколо, нехай день ангела подарує тобі безліч веселих моментів. Не забувай, що в житті будуть і засмучення. Бажаю тобі бути щасливим і наповнювати щастям тих, хто тебе оточує, миру тобі й щирого кохання.

* * *

Дорогого Миколу вітаю, великого щастя, міцного здоров'я і незвичайного дива в житті бажаю. Нехай ступені життя будуть легкими, нехай вдало завершується будь-яка справа, нехай кохані будуть завжди поруч, нехай буде багато приводів для радості і веселощів.

День ангела Миколи – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу, а також вшановується пам'ять цілителя Пантелеймона і жертв атомного удару в Нагасакі.

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