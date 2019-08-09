День ангела Миколи: кращі привітання та листівки

9 серпня святкують День ангела Миколая. Це ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос.
Микола означає "переможець народів", "перемагати". OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.
День ангела Миколи – привітання у віршах
Вітаємо Миколу нині щиро!
Бажаємо добра і миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
* * *
Микола, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров’я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують.
День ангела Миколи – привітання в прозі
Дорогий Миколо, нехай день ангела подарує тобі безліч веселих моментів. Не забувай, що в житті будуть і засмучення. Бажаю тобі бути щасливим і наповнювати щастям тих, хто тебе оточує, миру тобі й щирого кохання.
* * *
Дорогого Миколу вітаю, великого щастя, міцного здоров'я і незвичайного дива в житті бажаю. Нехай ступені життя будуть легкими, нехай вдало завершується будь-яка справа, нехай кохані будуть завжди поруч, нехай буде багато приводів для радості і веселощів.
День ангела Миколи – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу, а також вшановується пам'ять цілителя Пантелеймона і жертв атомного удару в Нагасакі.
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