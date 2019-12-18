День ангела Миколая: найкращі привітання у віршах і прозі

19 грудня православні віряни відзначають День святого Миколая Чудотворця.
Також з сьогодні з Днем ангела вітають усіх Микол. У свято OBOZREVATEL публікує листівки і привітання з іменинами у віршах і прозі.
З Днем ангела Миколая: привітання у віршах
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звісно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
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Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
Мій Святенький Миколаю,
Приходи скоріш, благаю.
Я до тебе помолюся
І тихенько пригорнуся.
Щастя дай моїй родині
І коханій Україні!
charivne-dozvillya.com.ua
У День Святого Миколая
Великого щастя я бажаю,
Нехай Миколай Святий прийде
І лише добро всім принесе,
А також радість і удачу,
Здоров'я міцного на додачу,
Побільше грошей і достатку,
Щоб усім жилося легко і солодко!
Іменини Миколи: привітання в прозі
– Вітаю, Миколаю, і від душі бажаю здоров'я, сил, енергії і бадьорості, удачі, мужності, достатку і любові. Не сумнівайся в собі, іди впевнено до перемоги, мандруй світом, відводь від близьких будь-які біди, лови за хвіст удачу, абстрагуйся на важливих ідеях і заповітних мріях і сміливо розставляй всі крапки на "і"!
– З Днем Чудотворця небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку у Вашій оселі. Здоров'я, процвітання Вам і Вашим близьким. Нехай збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у Ваших серцях!
"Народна правда"
– Миколко, вітаю тебе. Бажаю тобі невичерпної життєвої сили і енергії, невичерпного ентузіазму та натхнення, непереможної мужності і завзятості, необмеженого щастя і великої любові.
– З Днем Святого Миколая. Нехай в це свято трапиться добре диво, нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить у диво. Бажаю добра і любові, миру й щастя, здоров'я і гармонії, родинного благополуччя та незгасаючого світла радості в житті.
З Днем святого Миколая: листівки
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію, заборони Дня святого Миколая. Цей святий також відомий під іменами: архієпископ Лікійський, Микола Угодник або Микола Зимовий.
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