День ангела Миколая: найкращі привітання у віршах і прозі

19 грудня православні віряни відзначають День святого Миколая Чудотворця.

Також з сьогодні з Днем ангела вітають усіх Микол. У свято OBOZREVATEL публікує листівки і привітання з іменинами у віршах і прозі.

З Днем ангела Миколая: привітання у віршах

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звісно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

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Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

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У День Святого Миколая

Великого щастя я бажаю,

Нехай Миколай Святий прийде

І лише добро всім принесе,

А також радість і удачу,

Здоров'я міцного на додачу,

Побільше грошей і достатку,

Щоб усім жилося легко і солодко!

Іменини Миколи: привітання в прозі

– Вітаю, Миколаю, і від душі бажаю здоров'я, сил, енергії і бадьорості, удачі, мужності, достатку і любові. Не сумнівайся в собі, іди впевнено до перемоги, мандруй світом, відводь від близьких будь-які біди, лови за хвіст удачу, абстрагуйся на важливих ідеях і заповітних мріях і сміливо розставляй всі крапки на "і"!

– З Днем Чудотворця небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку у Вашій оселі. Здоров'я, процвітання Вам і Вашим близьким. Нехай збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у Ваших серцях!

"Народна правда"

– Миколко, вітаю тебе. Бажаю тобі невичерпної життєвої сили і енергії, невичерпного ентузіазму та натхнення, непереможної мужності і завзятості, необмеженого щастя і великої любові.

– З Днем Святого Миколая. Нехай в це свято трапиться добре диво, нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить у диво. Бажаю добра і любові, миру й щастя, здоров'я і гармонії, родинного благополуччя та незгасаючого світла радості в житті.

З Днем святого Миколая: листівки

Новини У ПЦУ попередили про перенесення Дня Святого Миколая й Покрови

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію, заборони Дня святого Миколая. Цей святий також відомий під іменами: архієпископ Лікійський, Микола Угодник або Микола Зимовий.

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