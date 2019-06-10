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День ангела Микити: як привітати іменинника

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10 червня 2019 року відзначають День ангела Микити, який в перекладі з грецької означає "переможець".

Ця дата не випадково опинилася в календарі. Ще слов'яни день називали Микита Гусятник, який оберігав птахів. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

Привітання з іменинами у віршах

День ангела Микити: як привітати іменинника

День ангела

Вітаю я Микиту –

Знай, дороги всі відриті,

Щоб мети досягати,

Щоб завжди вигравати,

Багато щастя, моря сміху,

І величезного успіху

Від душі тобі бажаю,

З іменинами вітаю!

Привітання у прозі

День ангела Микити: як привітати іменинника

Вітаю з днем ангела, Микита! Будь захисником людей, тварин, всього живого на Землі. Будь покровителем коханих, і нехай вони оберігають тебе у відповідь. Хай щастя тебе оточує, а близькі підтримають і допоможут в прозі і віршах

День ангела Микити: як привітати іменинника

Микито! Всі твої близькі та рідні люди дякують твоєму янголу за те, що оберігає тебе! Будь щасливий, любий!

* * *

Микито! Сьогодні важливий привід для смс! Сьогодні твої іменини! Сподіваюся, що ти ніколи не змінишся, а янгол на твоєму плечі тобі в цьому допомагає!

День ангела Микити – листівки

День ангела Микити: як привітати іменинника
День ангела Микити: як привітати іменинника
День ангела Микити: як привітати іменинника
День ангела Микити: як привітати іменинника
День ангела Микити: як привітати іменинника
День ангела Микити: як привітати іменинника

Як повідомляв OBOZREVATEL, православні в 2019 році відзначать свято Святої Трійці 16 червня. Традиційно цей день припадає на неділю. Світле свято відзначають три дні.

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