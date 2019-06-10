День ангела Микити: як привітати іменинника

10 червня 2019 року відзначають День ангела Микити, який в перекладі з грецької означає "переможець".
Ця дата не випадково опинилася в календарі. Ще слов'яни день називали Микита Гусятник, який оберігав птахів. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.
Привітання з іменинами у віршах
День ангела
Вітаю я Микиту –
Знай, дороги всі відриті,
Щоб мети досягати,
Щоб завжди вигравати,
Багато щастя, моря сміху,
І величезного успіху
Від душі тобі бажаю,
З іменинами вітаю!
Привітання у прозі
Вітаю з днем ангела, Микита! Будь захисником людей, тварин, всього живого на Землі. Будь покровителем коханих, і нехай вони оберігають тебе у відповідь. Хай щастя тебе оточує, а близькі підтримають і допоможут в прозі і віршах
Микито! Всі твої близькі та рідні люди дякують твоєму янголу за те, що оберігає тебе! Будь щасливий, любий!
* * *
Микито! Сьогодні важливий привід для смс! Сьогодні твої іменини! Сподіваюся, що ти ніколи не змінишся, а янгол на твоєму плечі тобі в цьому допомагає!
День ангела Микити – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, православні в 2019 році відзначать свято Святої Трійці 16 червня. Традиційно цей день припадає на неділю. Світле свято відзначають три дні.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал