День янгола Микити: оригінальні привітання та листівки

У вівторок, 16 квітня, відзначають День янгола Микити. Це ім'я в перекладі з грецької означає "переможець".

Микита — мрійливий, життєрадісний, завзятий, творчий і привабливий. Вміє шукати нестандартні рішення проблеми. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

Привітання з іменинами у віршах

День ангела pixabay

Вітаю я Микиту –

Знай, дороги всі відриті,

Щоб мети досягати,

Щоб завжди вигравати,

Багато щастя, моря сміху,

І величезного успіху

Від душі тобі бажаю,

З іменинами вітаю!

* * *

Хочу Микиті побажати

В день ангела не нудьгувати,

Нехай все хороше трапиться,

Мрія до тебе тягнеться,

Щоб завжди ти веселим був,

Щоб про щиру любов не забув,

Нехай удача буде поруч,

Схопи її власноруч!

У прозі

Дорогий Микито! Природа нагородила тебе безліччю всіляких талантів. Ти народжений, щоб бути лідером і блискучим переможцем в усьому. Бажаю тобі завжди виявляти свою стриманість, наполегливість, твердість і натиск, щоб домогтися безумовного успіху. Бажаю тобі знайти свою вірну дорогу і відчувати себе господарем свого життя.

* * *

Вітаю з днем янгола, Микито! Нехай кожен твій день приносить добрі новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втілюй все, що бажаєш, ніколи не збивайся зі шляху і завжди знай, що поруч є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!

СМС-привітання у прозі та віршах

Микито! Всі твої близькі та рідні люди дякують твоєму янголу за те, що оберігає тебе! Будь щасливий, любий!

* * *

Микито! Сьогодні важливий привід для смс! Сьогодні твої іменини! Сподіваюся, що ти ніколи не змінишся, а янгол на твоєму плечі тобі в цьому допомагає!

* * *

Микито, ти народжений перемагати

І мети досягати неодмінно.

Дозволь тобі сердечно побажати,

Щоби цей дар ти зберігав незмінно.

День янгола Микити — оригінальні листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. В Україні буде відразу кілька вихідних поспіль.

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