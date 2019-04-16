День янгола Микити: оригінальні привітання та листівки

У вівторок, 16 квітня, відзначають День янгола Микити. Це ім'я в перекладі з грецької означає "переможець".
Микита — мрійливий, життєрадісний, завзятий, творчий і привабливий. Вміє шукати нестандартні рішення проблеми. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.
Привітання з іменинами у віршах
День ангела
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Вітаю я Микиту –
Знай, дороги всі відриті,
Щоб мети досягати,
Щоб завжди вигравати,
Багато щастя, моря сміху,
І величезного успіху
Від душі тобі бажаю,
З іменинами вітаю!
* * *
Хочу Микиті побажати
В день ангела не нудьгувати,
Нехай все хороше трапиться,
Мрія до тебе тягнеться,
Щоб завжди ти веселим був,
Щоб про щиру любов не забув,
Нехай удача буде поруч,
Схопи її власноруч!
У прозі
Дорогий Микито! Природа нагородила тебе безліччю всіляких талантів. Ти народжений, щоб бути лідером і блискучим переможцем в усьому. Бажаю тобі завжди виявляти свою стриманість, наполегливість, твердість і натиск, щоб домогтися безумовного успіху. Бажаю тобі знайти свою вірну дорогу і відчувати себе господарем свого життя.
* * *
Вітаю з днем янгола, Микито! Нехай кожен твій день приносить добрі новини. Нехай дорогі тобі люди завжди будуть щасливі. Вдало втілюй все, що бажаєш, ніколи не збивайся зі шляху і завжди знай, що поруч є люди, які підтримають і допоможуть. Зі святом!
СМС-привітання у прозі та віршах
Микито! Всі твої близькі та рідні люди дякують твоєму янголу за те, що оберігає тебе! Будь щасливий, любий!
* * *
Микито! Сьогодні важливий привід для смс! Сьогодні твої іменини! Сподіваюся, що ти ніколи не змінишся, а янгол на твоєму плечі тобі в цьому допомагає!
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Микито, ти народжений перемагати
І мети досягати неодмінно.
Дозволь тобі сердечно побажати,
Щоби цей дар ти зберігав незмінно.
День янгола Микити — оригінальні листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. В Україні буде відразу кілька вихідних поспіль.
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