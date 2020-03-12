День ангела Михайла: гарні вірші, відео та листівки

За православним календарем 12 березня відзначається День ангела Михайла.

Так, всіх, хто має ім'я Міша, можна вітати з іменинами. До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки і відео з привітаннями Михайлу.

День ангела Михайла glavcor.info

З Днем ангела Михайла: вірші

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

День ангела Михайла krut-art.ru

В День Ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Михайла: листівки

День ангела Михайла listivki.olkol.com

День ангела Михайла pruvitannja.com.ua

День ангела Михайла gifka.com

День ангела Михайла otkritkiok.ru

Іменини Михайла: відео з привітаннями

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