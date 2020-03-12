День ангела Михайла: гарні вірші, відео та листівки

За православним календарем 12 березня відзначається День ангела Михайла.
Так, всіх, хто має ім'я Міша, можна вітати з іменинами. До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки і відео з привітаннями Михайлу.
День ангела Михайла
glavcor.info
З Днем ангела Михайла: вірші
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
День ангела Михайла
krut-art.ru
В День Ангела, Михайло, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
День ангела Михайла: листівки
День ангела Михайла
listivki.olkol.com
День ангела Михайла
pruvitannja.com.ua
День ангела Михайла
gifka.com
День ангела Михайла
otkritkiok.ru
Іменини Михайла: відео з привітаннями
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