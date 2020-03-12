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12 березня • оновлено в 06:51
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День ангела Михайла: гарні вірші, відео та листівки

1.2т
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За православним календарем 12 березня відзначається День ангела Михайла.

Так, всіх, хто має ім'я Міша, можна вітати з іменинами. До свята OBOZREVATEL публікує гарні вірші, картинки і відео з привітаннями Михайлу.

День ангела Михайла

День ангела Михайла

glavcor.info

З Днем ангела Михайла: вірші

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

День ангела Михайла

День ангела Михайла

krut-art.ru

В День Ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Михайла: листівки

День ангела Михайла

День ангела Михайла

listivki.olkol.com

День ангела Михайла

День ангела Михайла

pruvitannja.com.ua

День ангела Михайла

День ангела Михайла

gifka.com

День ангела Михайла

День ангела Михайла

otkritkiok.ru

Іменини Михайла: відео з привітаннями

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква традиции релігія свято календарь
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