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16 березня • оновлено в 05:40
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День ангела Марти: гарні вірші, листівки та відео з привітаннями

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Православна церква 16 березня вшановує пам'ять святої преподобномучениці Марфи Коврової, яка була розстріляна владою СРСР за часів гонінь на християн 1938 року.

Крім того, всі дівчата й жінки на ім'я Марта цього дня відзначають свої іменини. Як привітати Марту з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

facedobra.com

День ангела Марти: красиві вірші

Шановна пані Марто!

Вас привітати варто!

Нехай Вам все вдається,

хай добре Вам ведеться!

Нехай Вас поважають,

нехай не ображають!

***

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

Свою Мартусю-коліжанку

поспішаю привітати зранку.

Бажаю тобі безхмарних надій

і здійснення найзаповітніших мрій.

Нехай Господь пошле із неба

усе, що тобі найбільше треба!

Іменини Марти: листівки з привітаннями

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

narodna-pravda.ua

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

listivki.olkol.com

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

listivki.olkol.com

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

listivki.olkol.com

День ангела Марти: привітання

День ангела Марти: привітання

listivki.olkol.com

День ангела Марти: відео з привітаннями

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции календарь свято церква релігія
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