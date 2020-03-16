День ангела Марти: гарні вірші, листівки та відео з привітаннями

Православна церква 16 березня вшановує пам'ять святої преподобномучениці Марфи Коврової, яка була розстріляна владою СРСР за часів гонінь на християн 1938 року.

Крім того, всі дівчата й жінки на ім'я Марта цього дня відзначають свої іменини. Як привітати Марту з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.

День ангела Марти: привітання facedobra.com

День ангела Марти: красиві вірші

Шановна пані Марто!

Вас привітати варто!

Нехай Вам все вдається,

хай добре Вам ведеться!

Нехай Вас поважають,

нехай не ображають!

***

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

Свою Мартусю-коліжанку

поспішаю привітати зранку.

Бажаю тобі безхмарних надій

і здійснення найзаповітніших мрій.

Нехай Господь пошле із неба

усе, що тобі найбільше треба!

Іменини Марти: листівки з привітаннями

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання otkritkiok.ru

День ангела Марти: привітання narodna-pravda.ua

День ангела Марти: привітання listivki.olkol.com

День ангела Марти: привітання listivki.olkol.com

День ангела Марти: привітання listivki.olkol.com

День ангела Марти: привітання listivki.olkol.com

День ангела Марти: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дратує чоловіків: як не можна чинити з коханим.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!