День ангела Марти: гарні вірші, листівки та відео з привітаннями

Православна церква 16 березня вшановує пам'ять святої преподобномучениці Марфи Коврової, яка була розстріляна владою СРСР за часів гонінь на християн 1938 року.
Крім того, всі дівчата й жінки на ім'я Марта цього дня відзначають свої іменини. Як привітати Марту з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями.
День ангела Марти: привітання
facedobra.com
День ангела Марти: красиві вірші
Шановна пані Марто!
Вас привітати варто!
Нехай Вам все вдається,
хай добре Вам ведеться!
Нехай Вас поважають,
нехай не ображають!
***
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
Свою Мартусю-коліжанку
поспішаю привітати зранку.
Бажаю тобі безхмарних надій
і здійснення найзаповітніших мрій.
Нехай Господь пошле із неба
усе, що тобі найбільше треба!
Іменини Марти: листівки з привітаннями
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Марти: привітання
narodna-pravda.ua
День ангела Марти: привітання
listivki.olkol.com
День ангела Марти: привітання
listivki.olkol.com
День ангела Марти: привітання
listivki.olkol.com
День ангела Марти: привітання
listivki.olkol.com
День ангела Марти: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дратує чоловіків: як не можна чинити з коханим.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".