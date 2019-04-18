День ангела Марка: оригінальні привітання та листівки

У четвер, 18 квітня, відзначають День ангела Марка. Це ім'я має декілька версій походження: від римського Marcus або від бога-покровителя людей, стад і війни Марса.

Марк – егоцентричний, прагматичний, скрізь хоче бути першим, любить виходити переможцем із суперечок, доводячи свою правоту. Чоловік з таким ім'ям намагається не розкриватися повністю навіть перед близькими людьми. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

Привітання у віршах

В іменини Марку побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди май визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

* * *

Сьогодні Марка вітаю!

Від щирого серця бажаю,

Нехай тебе радість зігріє,

Збуваються всі твої мрії.

Бажаю багато грошей,

Здоров'я та щастя знайти.

Бажаю сім'ї тобі міцної,

Всього, чого прагнеш ти!

Привітання в прозі

Марку, рідна людина! Бажаю привітати тебе з іменинами! Нехай в твоєму внутрішньому світі завжди пануватиме спокій, звучить спокійна і мелодійна музика! Нехай тебе завжди радує дитячий сміх і голос коханої людини!

* * *

Любий Марку! Ти – чудова людина. У день ангела хочеться тобі побажати ніколи не нудьгувати! Нехай твоє життя не буде рівним, як траса, нехай на ній буде все, та побільше!

СМС-привітання

Марку, вітаю з днем ангела! Нехай всі заповітні мрії здійсняться, серце наповниться радістю, а розум – мудрістю!

* * *

Хочу, щоб все було у Марка,

Чого він тільки побажає,

Нехай буде радісним, яскравим

Той шлях, який він обирає!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня православні християни відзначатимуть Великдень, через який в країні ввели відразу кілька вихідних.

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