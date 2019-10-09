День ангела Марка: кращі листівки і привітання з іменинами

У четвер, 10 жовтня, святкується день ангела Марка, чиє ім'я в перекладі з латинської мови означає "молот".

Також є версія, що воно походить від одного з найдавніших богів Італії та Риму Марса, який вважався покровителем людей, стад, а пізніше став богом війни. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як можна привітати Марка з іменинами.

День ангела Марка – привітання у віршах

День ангела Марка

Сьогодні Марка вітаю!

Від щирого серця бажаю,

Нехай тебе радість зігріє,

Збуваються всі твої мрії.

Бажаю багато грошей,

Здоров'я та щастя знайти.

Бажаю сім'ї тобі міцної,

Всього, чого прагнеш ти!

* * *

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди май визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

* * *

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

День ангела Марка – привітання в прозі

З Днем ангела тебе, Марку! Бажаю удачі, повсякденних чудес, чарівних миттєвостей, успіхів у роботі та особистому житті. Нехай все збудеться, чого прагнеш, і ніякі печалі навіть близько не підійдуть до твого життя та долі, заодно обходячи й твоїх близьких.

* * *

Поспішаю привітати дорогого друга Марка з днем іменин! Хочу побажати тобі, щоб негаразди, горе й образи забули дорогу до твого дому!

* * *

Марку, цього дня хочу побажати тобі невичерпного щастя, міцного здоров'я, неразрушимих надій та спопеляючої любові. Будь впевненим у собі і завжди добивайся своїх цілей! З Днем ангела!

День ангела Марка – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в церковному календарі відзначено багато свят. Що відзначають українці протягом місяця, можна прочитати в нашому матеріалі.

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