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13 березня • оновлено в 05:45
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День ангела Марини: листівки, вірші та відео з привітаннями

1.1т
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13 березня за православним календарем відзначається День ангела Марини. Так, усіх дівчат і жінок на ім'я Марина можна вітати з іменинами.

До свята OBOZREVATEL публікує гарні листівки, вірші та відео з привітаннями Марині.

День ангела Марини

День ангела Марини

facedobra.com

День ангела Марини: красиві вірші

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Марина, найкращі привітання!

***

День ангела Марини

День ангела Марини

otkritkiok.ru

В День ангела Марини, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Марини: листівки з привітаннями

День ангела Марини

День ангела Марини

otkritkiok.ru

День ангела Марини

День ангела Марини

listivki.olkol.com

День ангела Марини

День ангела Марини

mirpozitiva.ru

День ангела Марини

День ангела Марини

pozdravitel.ru

День ангела Марини

День ангела Марини

listivki.ru

День ангела Марини

День ангела Марини

pra3dnuk.ru

Іменини Марини: відео з привітаннями

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія календарь свято
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