День ангела Марії: найяскравіші привітання та листівки

11 жовтня святкують День ангела Марії, чиє ім'я в перекладі з староєврейського означає "улюблена".

Маша – добра, чуйна, врівноважена, відповідальна і творча, готова допомогти. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати іменинницю зі святом.

День ангела Марії – привітання у віршах

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Машенька, Марія,

ніжно тебе вітаю

І любові бажаю

Щирої та великої.

Щоб життя любила,

Щоб не сумувала,

Пристрасть щоб пізнала

гарячу та дику.

Мила і добра,

Ласкава ти і ніжна,

Всім навколо щедро

Роздаєш добро.

Бажаю тобі щастя

І тепла безмежного,

Йшла щоб шляхом життя

Просто і легко.

***

Маріє, в день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

День ангела Марії – привітання в прозі

Люба Машенька, від щирого серця тебе вітаю. Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок у житті, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі і квітучої краси, вічної любові й щирого щастя.

***

Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захоплюючим і іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде хороший настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі!

***

Дорога Машенька, з тобою завжди весело й на душі стає легко! Залишайся такою світлою, доброю й цікавою людиною, до якого завжди хочеться тягнутися! Бажаю жити – не тужити і досягати успіху в усьому!

День ангела Марії – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього дня також відзначаються кілька міжнародних свят.

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