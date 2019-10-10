День ангела Марії: найяскравіші привітання та листівки

11 жовтня святкують День ангела Марії, чиє ім'я в перекладі з староєврейського означає "улюблена".
Маша – добра, чуйна, врівноважена, відповідальна і творча, готова допомогти. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як оригінально привітати іменинницю зі святом.
День ангела Марії – привітання у віршах
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Машенька, Марія,
ніжно тебе вітаю
І любові бажаю
Щирої та великої.
Щоб життя любила,
Щоб не сумувала,
Пристрасть щоб пізнала
гарячу та дику.
Мила і добра,
Ласкава ти і ніжна,
Всім навколо щедро
Роздаєш добро.
Бажаю тобі щастя
І тепла безмежного,
Йшла щоб шляхом життя
Просто і легко.
***
Маріє, в день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
День ангела Марії – привітання в прозі
Люба Машенька, від щирого серця тебе вітаю. Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок у житті, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі і квітучої краси, вічної любові й щирого щастя.
***
Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захоплюючим і іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде хороший настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі!
***
Дорога Машенька, з тобою завжди весело й на душі стає легко! Залишайся такою світлою, доброю й цікавою людиною, до якого завжди хочеться тягнутися! Бажаю жити – не тужити і досягати успіху в усьому!
День ангела Марії – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, цього дня також відзначаються кілька міжнародних свят.
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