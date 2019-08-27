День ангела Марії: кращі привітання та листівки

28 серпня відзначають День ангела Марії на честь великого свята – Успіння Пресвятої Богородиці.

Ім'я Марія зі староєврейської означає "кохана". Найчастіше, це добра і чуйна жінка, врівноважена і господарська. Готова на самопожертву. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з іменинами.

День ангела Марії – привітання у віршах

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

* * *

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, Маріє, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

День ангела Марії – привітання в прозі

Вітаю з днем ангела тебе і Успінням, Маріє. Побажати хочу, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості та кохання, щоб в діяльності чекав тебе успіх і удача, щоб везіння і благополуччя були твоїми вірними супутниками.

* * *

Люба Машенька, вітаю тебе з днем ангела і побажати хочу великого і світлого кохання, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінною удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і міцного здоров'я.

День ангела Марії і Успіння Пресвятої Богородиці – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня також відзначається відкриття Венеціанського кінофестивалю, а ще цього дня народилися два відомих актори.

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