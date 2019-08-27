День ангела Марії: кращі привітання та листівки

28 серпня відзначають День ангела Марії на честь великого свята – Успіння Пресвятої Богородиці.
Ім'я Марія зі староєврейської означає "кохана". Найчастіше, це добра і чуйна жінка, врівноважена і господарська. Готова на самопожертву. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з іменинами.
День ангела Марії – привітання у віршах
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
* * *
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, Маріє, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
День ангела Марії – привітання в прозі
Вітаю з днем ангела тебе і Успінням, Маріє. Побажати хочу, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості та кохання, щоб в діяльності чекав тебе успіх і удача, щоб везіння і благополуччя були твоїми вірними супутниками.
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Люба Машенька, вітаю тебе з днем ангела і побажати хочу великого і світлого кохання, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінною удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і міцного здоров'я.
День ангела Марії і Успіння Пресвятої Богородиці – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня також відзначається відкриття Венеціанського кінофестивалю, а ще цього дня народилися два відомих актори.
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