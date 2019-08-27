Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

День ангела Марії: кращі привітання та листівки

Читати матеріал російською

28 серпня відзначають День ангела Марії на честь великого свята – Успіння Пресвятої Богородиці.

Ім'я Марія зі староєврейської означає "кохана". Найчастіше, це добра і чуйна жінка, врівноважена і господарська. Готова на самопожертву. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з іменинами.

День ангела Марії – привітання у віршах

День ангела Марії: кращі привітання та листівки

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

День ангела Марії: кращі привітання та листівки

* * *

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, Маріє, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

День ангела Марії – привітання в прозі

День ангела Марії: кращі привітання та листівки

Вітаю з днем ангела тебе і Успінням, Маріє. Побажати хочу, щоб твій шлях завжди був освітлений добром і щастям, щоб в житті було багато радості та кохання, щоб в діяльності чекав тебе успіх і удача, щоб везіння і благополуччя були твоїми вірними супутниками.

* * *

Люба Машенька, вітаю тебе з днем ангела і побажати хочу великого і світлого кохання, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінною удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і міцного здоров'я.

День ангела Марії і Успіння Пресвятої Богородиці – листівки

День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки
День ангела Марії: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня також відзначається відкриття Венеціанського кінофестивалю, а ще цього дня народилися два відомих актори.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...