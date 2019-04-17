День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

17 квітня відзначають День ангела Марії та Георгія. Ім'я Марія зі староєврейської означає "улюблена", а Георгій із давньогрецької – "землероб".
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися із значенням імен, а також із привітаннями та листівками для іменинників. Марія – добра, врівноважена, відповідальна і творча особистість. Вона завжди готова допомогти. Георгій – уважний, добрий і старанний. Він товариський і веселий в колі близьких.
Привітання у віршах для Марії
Машенька, Марія,
ніжно тебе вітаю
І любові бажаю
Щирої та великої.
Щоб життя любила,
Щоб не сумувала,
Пристрасть щоб пізнала
гарячу та дику.
Мила і добра,
Ласкава ти і ніжна,
Всім навколо щедро
Роздаєш добро.
Бажаю тобі щастя
І тепла безмежного,
Йшла щоб шляхом життя
Просто і легко.
* * *
Марія, будь завжди світла,
Будь молода і весела,
Будь найкращою в світі,
Самою доброю на планеті.
Бажаю тобі міцного здоров'я,
Удачі, грошей та любові.
Бажаю досягти мети,
А ще багато доброти.
Привітання у віршах для Георгія
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Григорієм лиш буде.
* * *
День Ангела Григорія прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе і радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш!
Привітання для Марії в прозі
Дорогенька Маріє! Від щирого серця тебе вітаю. Хочу побажати сюрпризів і приємних несподіванок, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі та квітучої краси, вічної любові і щирого щастя.
* * *
Люба моя Маша, з тобою завжди весело і на душі легко! Залишайся такою світлою, доброю та цікавою людиною, до якої завжди хочеться тягнутися! Бажаю жити – не сумувати і процвітати в усьому!
Привітання для Георгія в прозі
Вітаю, Георгію. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, добробуту, успіху, щастя і яскравого настрою.
* * *
Вітаю тебе, Георгію. Нехай на життєвому шляху будуть успіх та процвітання, хай тобі в будь-якій ситуації вдається залишатися вірним собі, гордим, справедливим, чесним і щирим. Від щирого серця бажаю здоров'я, достатку, удачі та взаємної любові!
СМС-привітання для Марії
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
* * *
Маша полюбляє пригоди,
Без діла вона не сидить,
Здолає всі перешкоди,
В руках її все кипить!
Даруємо Маші побажання
Щастя, сміху й тепла,
Радості, любові, процвітання,
Щоб яскравим життям жила!
СМС-привітання для Георгія
Тебе, Георгію, вітаю,
В день ангела тобі бажаю,
Щоб щастя в житті оселилося,
Мрія твоя здійснилася.
Нехай все хороше прийде,
А лихо пропаде,
Удача постійно чекає.
А серце твоє співає!
* * *
Я всією душею бажаю щастя,
Хочу здоров'я побажати,
Любові великої багаття
Тобі, Георгію, відшукати!
Красиві листівки для Марії та Георгія
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня вшановують пам'ять Святого Йосипа і святкують свій день народження Вікторія Бекхем і Руні Мара.
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