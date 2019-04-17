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День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

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17 квітня відзначають День ангела Марії та Георгія. Ім'я Марія зі староєврейської означає "улюблена", а Георгій із давньогрецької – "землероб".

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися із значенням імен, а також із привітаннями та листівками для іменинників. Марія – добра, врівноважена, відповідальна і творча особистість. Вона завжди готова допомогти. Георгій – уважний, добрий і старанний. Він товариський і веселий в колі близьких.

Привітання у віршах для Марії

День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

Машенька, Марія,

ніжно тебе вітаю

І любові бажаю

Щирої та великої.

Щоб життя любила,

Щоб не сумувала,

Пристрасть щоб пізнала

гарячу та дику.

Мила і добра,

Ласкава ти і ніжна,

Всім навколо щедро

Роздаєш добро.

Бажаю тобі щастя

І тепла безмежного,

Йшла щоб шляхом життя

Просто і легко.

* * *

Марія, будь завжди світла,

Будь молода і весела,

Будь найкращою в світі,

Самою доброю на планеті.

Бажаю тобі міцного здоров'я,

Удачі, грошей та любові.

Бажаю досягти мети,

А ще багато доброти.

Привітання у віршах для Георгія

День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Григорієм лиш буде.

* * *

День Ангела Григорія прийшов,

А це таке важливе свято,

Хай несе і радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зорю найкращу з усіх зір

І квітів шелест й пісню ночі,

У своє щастя Ти повір –

І матимеш усе, що хочеш!

Привітання для Марії в прозі

День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

Дорогенька Маріє! Від щирого серця тебе вітаю. Хочу побажати сюрпризів і приємних несподіванок, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі та квітучої краси, вічної любові і щирого щастя.

* * *

Люба моя Маша, з тобою завжди весело і на душі легко! Залишайся такою світлою, доброю та цікавою людиною, до якої завжди хочеться тягнутися! Бажаю жити – не сумувати і процвітати в усьому!

Привітання для Георгія в прозі

День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

Вітаю, Георгію. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, добробуту, успіху, щастя і яскравого настрою.

* * *

Вітаю тебе, Георгію. Нехай на життєвому шляху будуть успіх та процвітання, хай тобі в будь-якій ситуації вдається залишатися вірним собі, гордим, справедливим, чесним і щирим. Від щирого серця бажаю здоров'я, достатку, удачі та взаємної любові!

СМС-привітання для Марії

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

* * *

Маша полюбляє пригоди,

Без діла вона не сидить,

Здолає всі перешкоди,

В руках її все кипить!

Даруємо Маші побажання

Щастя, сміху й тепла,

Радості, любові, процвітання,

Щоб яскравим життям жила!

СМС-привітання для Георгія

Тебе, Георгію, вітаю,

В день ангела тобі бажаю,

Щоб щастя в житті оселилося,

Мрія твоя здійснилася.

Нехай все хороше прийде,

А лихо пропаде,

Удача постійно чекає.

А серце твоє співає!

* * *

Я всією душею бажаю щастя,

Хочу здоров'я побажати,

Любові великої багаття

Тобі, Георгію, відшукати!

Красиві листівки для Марії та Георгія

День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання
День ангела Марії і Георгія: кращі привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня вшановують пам'ять Святого Йосипа і святкують свій день народження Вікторія Бекхем і Руні Мара.

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