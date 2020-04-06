День ангела Марії: гарні вірші, відео та картинки з привітаннями

Згідно з православним календарем на 2020 рік 6 квітня відзначається День ангела Марії.

До іменин Марії OBOZREVATEL підготував найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.

День ангела Марії: листівки Pixabay

День ангела Марії: привітання у віршах і прозі

Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

***

День ангела Марії: листівки listivki.olkol.com

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв’я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя, мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

День ангела Марії: листівки otkritkiok.ru

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

День ангела Марії: листівки listivki.olkol.com

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

У день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

День ангела Марії: листівки listivki.olkol.com

Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.

З Днем ангела Марії: гарні картинки

День ангела Марії: листівки listivki.olkol.com

День ангела Марії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Марії: листівки listivki.olkol.com

День ангела Марії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Марії: листівки otkritkiok.ru

День ангела Марії: листівки otkritkiok.ru

Іменини Марії: відео

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За матеріалами: ranok.ictv.ua, pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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