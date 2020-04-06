День ангела Марії: гарні вірші, відео та картинки з привітаннями

Згідно з православним календарем на 2020 рік 6 квітня відзначається День ангела Марії.
До іменин Марії OBOZREVATEL підготував найкращі вірші, листівки та відео з привітаннями.
День ангела Марії: листівки
Pixabay
День ангела Марії: привітання у віршах і прозі
Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.
***
День ангела Марії: листівки
listivki.olkol.com
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв’я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя, мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
День ангела Марії: листівки
otkritkiok.ru
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе – все тосты,
И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все красиво -
Тебе хочу я пожелать.
Судьбы прекрасной и счастливой
И никогда не унывать!
***
День ангела Марії: листівки
listivki.olkol.com
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
У день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем ангела Марії найкращі привітання!
***
День ангела Марії: листівки
listivki.olkol.com
Милая, очаровательная, прекрасная Мария, от чистого сердца поздравляю тебя и желаю всегда жить, как в сказке, верить в чудо и ощущать счастье в каждом мгновении. Машунь, пусть здоровье тебя никогда не подводит, а хорошее настроение никогда тебя не оставляет.
З Днем ангела Марії: гарні картинки
День ангела Марії: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Марії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Марії: листівки
listivki.olkol.com
День ангела Марії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Марії: листівки
otkritkiok.ru
День ангела Марії: листівки
otkritkiok.ru
Іменини Марії: відео
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За матеріалами: ranok.ictv.ua, pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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