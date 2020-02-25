Як привітати з Днем ангела Марії: красиві вірші, картинки і відео

25 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобної Марії Віфінської, яка іменувалася в чоловічому образі Марином. Свята угодниця Марія жила в 6-му столітті, вона під виглядом чоловіка служила в чоловічому монастирі, де процвітала в чеснотах, смиренності й покорі.

Крім того, 25 лютого свій День ангела відзначають всі, хто має ім'я Марія. До іменин Маші OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші і відео з привітаннями.

День ангела Марії

День ангела Марії: вірші

З Днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

День ангела Марії

Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

День ангела Марії: листівки

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

День ангела Марії

Іменини Марії: відео

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