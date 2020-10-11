День ангела Марії 11 жовтня: найкращі привітання, відео та картинки

Власниці імені Марія в неділю, 11 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобної Марії Радонезької – матері преподобного Сергія Радонезького.

До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Преподобний Сергій Радонезький і його батьки Кирило Радонезький і Марія Радонезька. Ікона alexandrtrofimov.ru

День ангела Марії: смс, вірші та проза

Мария – тезка матери Христа,

Да будет путь твой самым превосходным,

Чтоб горькая не тлела маета

Под небом лучезарным и свободным.

И сокровенным именем твоим

Был человек утешен и храним!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

***

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Машуня, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

***

З Днем Ангела Марії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Машенька, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

***

Вітаю тебе, квітко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

***

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

Я удачи пожелать

И добра хочу немало,

Никогда не унывать,

Чтоб тепло на сердце стало!

***

Машенько, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху й процвітання. Маріє, нехай твоє серце неустанно вірить у диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою.

***

Дорогая Машенька, с днем ангела! Пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

***

Вітаю тебе, мила Маріє. Нехай у твоєму житті буде багато гарних подій, друзі будуть вірними і радіють твоїм успіхам. Коханою будь і кохай. Нехай всі твої бажання здійсняться!

Листівки та картинки до дня ангела Марії

Картинка в день ангела Марії osoblyva.com

День ангела Марії 2020 Pinterest

З днем ангела Марії Pinterest

Листівка до дня ангела Марії bonnycards.ru

Гарне привітання днем ангела Марії ranok.ictv.ua

Іменини Марії: відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.