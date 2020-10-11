День ангела Марії 11 жовтня: найкращі привітання, відео та картинки
Власниці імені Марія в неділю, 11 жовтня, відзначають свій день ангела. Так, цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобної Марії Радонезької – матері преподобного Сергія Радонезького.
До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
День ангела Марії: смс, вірші та проза
Мария – тезка матери Христа,
Да будет путь твой самым превосходным,
Чтоб горькая не тлела маета
Под небом лучезарным и свободным.
И сокровенным именем твоим
Был человек утешен и храним!
***
Нехай під крилами своїми
Марію ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!
***
Пусть солнце тебе ярче засияет,
Пусть радостью блестят сейчас глаза,
День именин твоих, Машуня, наступает,
Пускай во всем тебе помогут небеса.
***
З Днем Ангела Марії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Машенька, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови
***
Вітаю тебе, квітко, з Днем ангела Марії,
Нехай здійсняться твої заповітні мрії,
Всі бажання та надії, найкращі сподівання,
Хай у серденьку твоєму палає кохання!
***
Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.
Я удачи пожелать
И добра хочу немало,
Никогда не унывать,
Чтоб тепло на сердце стало!
***
Машенько, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху й процвітання. Маріє, нехай твоє серце неустанно вірить у диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою.
***
Дорогая Машенька, с днем ангела! Пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
***
Вітаю тебе, мила Маріє. Нехай у твоєму житті буде багато гарних подій, друзі будуть вірними і радіють твоїм успіхам. Коханою будь і кохай. Нехай всі твої бажання здійсняться!
Листівки та картинки до дня ангела Марії
Іменини Марії: відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.