День янгола Максима: яскраві привітання з іменинами

У вівторок, 8 жовтня, усі Максими, Максимчики та Макси відзначатимуть свій День янгола.
Ім'я Максим походить від латинського слова "Maximus" і в перекладі означає "найбільший". У Стародавньому Римі таким іменем називали дітей зі знатних сімей, бажаючи їм перемог та життєвих успіхів.
Носії цього імені мужні, наполегливі, завзяті та рішучі. Вони досягають вагомих успіхів у професії та в особистому житті.
OBOZREVATEL пропонує читачам оригінальні привітання з Днем ангела.
8 жовтня – іменини Максима
У кожного є янгол-хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі янгол-покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Максиме, ти моє дитя!
Привітання з Днем ангела Максима
Я помолюсь за Максима всім янголам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім янголам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Максу помагає,
Янгол-покровитель!
pexels.com
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які свята відзначатимуть українці в жовтні 2019-го.
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