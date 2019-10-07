День янгола Максима: яскраві привітання з іменинами

У вівторок, 8 жовтня, усі Максими, Максимчики та Макси відзначатимуть свій День янгола.

Ім'я Максим походить від латинського слова "Maximus" і в перекладі означає "найбільший". У Стародавньому Римі таким іменем називали дітей зі знатних сімей, бажаючи їм перемог та життєвих успіхів.

Носії цього імені мужні, наполегливі, завзяті та рішучі. Вони досягають вагомих успіхів у професії та в особистому житті.

OBOZREVATEL пропонує читачам оригінальні привітання з Днем ангела.

8 жовтня – іменини Максима

У кожного є янгол-хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі янгол-покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Максиме, ти моє дитя!

Привітання з Днем ангела Максима

Я помолюсь за Максима всім янголам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім янголам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Янгол-покровитель!

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які свята відзначатимуть українці в жовтні 2019-го.

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