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28 січня • оновлено в 18:39
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День ангела Максима: як вдало привітати зі святом. Листівки, вірші і проза

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29 січня православна церква вшановує пам'ять святого праведного Максима Тотемського (Попова).

А всі чоловіки, хлопчики і юнаки на ім'я Максим сьогодні відзначають свої іменини. У День ангела Максима OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання.

День ангела Максима

День ангела Максима

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З Днем ангела Максима: привітання у віршах

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Ангел покровитель!

***

День ангела Максима

День ангела Максима

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

День ангела Максима

День ангела Максима

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Максим, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

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День ангела Максима: привітання в прозі

– З днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

– Вітаю щиро тебе, Максим. Я хочу в цей день тобі побажати красивого життя, повного яскравими ідеями, радісними подіями, цікавими подорожами, вірними друзями, щирою любов'ю, незмінною удачею, стабільним добробутом і великим щастям.

День ангела Максима

День ангела Максима

– Дорогий Максим, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і з максимум можливостей реалізовувати свої мрії. Любові тобі, Максимко, здоров'я, удачі, міцних сил і вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильна!

З Днем ангела Максима: листівки

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
традиции церква релігія календарь свято
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