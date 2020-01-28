День ангела Максима: як вдало привітати зі святом. Листівки, вірші і проза

29 січня православна церква вшановує пам'ять святого праведного Максима Тотемського (Попова).
А всі чоловіки, хлопчики і юнаки на ім'я Максим сьогодні відзначають свої іменини. У День ангела Максима OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання.
День ангела Максима
З Днем ангела Максима: привітання у віршах
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Максу помагає,
Ангел покровитель!
***
День ангела Максима
Максим – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
День ангела Максима
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
З Днем ангела Максима
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Максим, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
День ангела Максима: привітання в прозі
– З днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
– Вітаю щиро тебе, Максим. Я хочу в цей день тобі побажати красивого життя, повного яскравими ідеями, радісними подіями, цікавими подорожами, вірними друзями, щирою любов'ю, незмінною удачею, стабільним добробутом і великим щастям.
День ангела Максима
– Дорогий Максим, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і з максимум можливостей реалізовувати свої мрії. Любові тобі, Максимко, здоров'я, удачі, міцних сил і вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильна!
З Днем ангела Максима: листівки
День ангела Максима
З Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
З Днем ангела Максима
З Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
З Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
З Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
З Днем ангела Максима
День ангела Максима
День ангела Максима
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