День ангела Максима: як вдало привітати зі святом. Листівки, вірші і проза

29 січня православна церква вшановує пам'ять святого праведного Максима Тотемського (Попова).

А всі чоловіки, хлопчики і юнаки на ім'я Максим сьогодні відзначають свої іменини. У День ангела Максима OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання.

День ангела Максима

З Днем ангела Максима: привітання у віршах

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Максу помагає,

Ангел покровитель!

***

День ангела Максима

Максим – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

День ангела Максима

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

З Днем ангела Максима

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Максим, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

День ангела Максима: привітання в прозі

– З днем ангела, Максиме! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося блищати. Нехай удача завжди посміхається, а біди і нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

– Вітаю щиро тебе, Максим. Я хочу в цей день тобі побажати красивого життя, повного яскравими ідеями, радісними подіями, цікавими подорожами, вірними друзями, щирою любов'ю, незмінною удачею, стабільним добробутом і великим щастям.

День ангела Максима

– Дорогий Максим, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і з максимум можливостей реалізовувати свої мрії. Любові тобі, Максимко, здоров'я, удачі, міцних сил і вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильна!

З Днем ангела Максима: листівки

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

З Днем ангела Максима

День ангела Максима

День ангела Максима

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як найкраще назвати сина: топ-5 щасливих імен.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.