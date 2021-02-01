День ангела Макара: привітання та листівки до свята
У понеділок, 1 лютого, власники імені Макар відзначають свій день ангела. У цю дату православна церква в Україні вшановує пам'ять їхнього святого покровителя – преподобного Макарія Великого (Єгипетського), що жив у 4 столітті.
До іменин Макара OBOZREVATEL публікує яскраві вітання, побажання у віршах і прозі, листівки, картинки та відео.
Вірші, проза та смс до дня ангела Макара
Макар, в день ангела твой,
Желаю я счастья,
Дому достатка, уюта, добра,
Чтоб обошли стороною ненастья,
Чтоб бед ты не знал и проблем никогда.
Чтоб жизнь тебе радость только дарила,
В доме всегда была детвора,
Чтобы удача, дом посетила.
***
Макарові я бажаю бути добрим,
Не злитися на мінливу долю.
Багатств щоб заробив собі багато,
І здійсняться нехай його мрії.
***
Макар, в этот день тебе мы желаем,
Чтоб грусть и обиду ты позабыл,
Чтоб девушки все с тобою гуляли,
И все в твоем "круге" тебя уважали.
***
В тебе є природний дар,
Надійний ти і добрий, Макаре,
Вмієш ти тримати удар,
З тобою не страшна й пожежа.
Зараз хочу тобі бажати,
Все, що замислив, встигати,
Щоб не втомлювався ти мріяти,
І ці мрії в життя втілювати.
***
Макаре, з днем ангела! Сьогодні я хочу тебе привітати і від чистого серця побажати завжди залишатися красунчиком і щасливчиком. Нехай кожен лист твого календаря містить веселі картинки, смішні жарти, яскраві емоції та великі успіхи.
***
С днем ангела, Макар, от всей души желаю тебе всегда попадать в яблочко и сражать всех вокруг своими талантами. Пусть твоё сердце стремится к мечте, а твоё внутреннее "я" – к победе.
***
Вітаю, Макаре, з днем твого ангела. Нехай шлях по життю завжди буде добрим і легким, нехай кожен твій день має присмак щастя і любові. Бажаю здоров'я і успіху, удачі та перемог. Мрій, абстрагуйся від негативу та рішуче прагни до мрії!
Картинки та листівки в день ангела Макара
Відео в іменини Макара
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За матеріалами: pozdravok.ru.