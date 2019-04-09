День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

Сьогодні, 9 квітня відзначають День ангела Макара. Це ім'я походить від давньогрецького "Макаріос". Покровитель цього імені - Макарій Єгипетський, який не був знатного походження, а в юності він служив пастухом.
Макарій Єгипетський 60 років прожив у пустелі. У 40 років він почав здійснювати богослужіння серед численних учнів. OBOZREVATEL пропонує читачеві привітання з Днем ангела Макара.
Поздоровлення у віршах
Є у тебе природний дар,
Надійний ти і добрий, Макар,
Ти справжній воїн
Вмієш тримати удар,
Зараз хочу тобі бажати,
Все, що замислив, встигати,
Не втомлювався щоб ти мріяти,
І ці мрії виконувати.
Завжди таким же залишайся,
Макар, частіше посміхайся,
Знайти проблеми не намагайся
І своїм життям насолоджуйся.
Макар впертий і товариський,
Мінливий і виконавчий,
Добрий і коханий
Лояльний і працьовитий,
Бажаємо тобі долі красивої,
Любові взаємної, доброї, ясної,
Енергії, мрії здійснення,
Гармонії і натхнення!
Поздоровлення в прозі
Вітаю, Макар. Нехай шлях по життю завжди буде добрим і легким, нехай кожен твій день має присмак щастя і любові. Бажаю тобі, дорогий Макар, здоров'я і успіху, удачі і перемог. Мрій, абстрагуйся від негативу, Креативно мисли. Атакуй всі перешкоди, Рішуче прагни до мрії!
СМС-привітання
Макар, нехай життя тебе балує,
А кохана не ревнує.
І настрій у день будь-який,
Хай буде завжи гарний.
Нехай тебе супроводжує
Грім овацій і фанфар.
Бути лише першим я бажаю,
Дивовижний Макар.
Листівки
Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.
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