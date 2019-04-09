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День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

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Сьогодні, 9 квітня відзначають День ангела Макара. Це ім'я походить від давньогрецького "Макаріос". Покровитель цього імені - Макарій Єгипетський, який не був знатного походження, а в юності він служив пастухом.

Макарій Єгипетський 60 років прожив у пустелі. У 40 років він почав здійснювати богослужіння серед численних учнів. OBOZREVATEL пропонує читачеві привітання з Днем ангела Макара.

День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

Поздоровлення у віршах

Є у тебе природний дар,

Надійний ти і добрий, Макар,

Ти справжній воїн

Вмієш тримати удар,

Зараз хочу тобі бажати,

Все, що замислив, встигати,

Не втомлювався щоб ти мріяти,

І ці мрії виконувати.

Завжди таким же залишайся,

Макар, частіше посміхайся,

Знайти проблеми не намагайся

І своїм життям насолоджуйся.

День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

Макар впертий і товариський,

Мінливий і виконавчий,

Добрий і коханий

Лояльний і працьовитий,

Бажаємо тобі долі красивої,

Любові взаємної, доброї, ясної,

Енергії, мрії здійснення,

Гармонії і натхнення!

Поздоровлення в прозі

Вітаю, Макар. Нехай шлях по життю завжди буде добрим і легким, нехай кожен твій день має присмак щастя і любові. Бажаю тобі, дорогий Макар, здоров'я і успіху, удачі і перемог. Мрій, абстрагуйся від негативу, Креативно мисли. Атакуй всі перешкоди, Рішуче прагни до мрії!

День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

СМС-привітання

Макар, нехай життя тебе балує,

А кохана не ревнує.

І настрій у день будь-який,

Хай буде завжи гарний.

День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

Нехай тебе супроводжує

Грім овацій і фанфар.

Бути лише першим я бажаю,

Дивовижний Макар.

Листівки

День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки
День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки
День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки
День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки
День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки
День ангела Макара: оригінальні привітання та листівки

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

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