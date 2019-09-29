День ангела Людмили: найкращі привітання та листівки

29 вересня святкується день ангела Людмили. Це ім'я в перекладі зі слов'янського означає "мила людям".
Дівчата з таким ім'ям схильні поєднувати в собі не завжди сумісні якості. Поряд з розумом, кмітливістю і зібраністю вони також можуть бути запальними і емоційними. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати Людмилу з днем ангела.
Фото: fresh-cards.ru
День ангела Людмили — привітання у віршах
Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Зірки нехай тобі сяють,
А місяць хай береже,
Сонце серце зігріває,
А душа завжди співає.
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
Фото: otkritkiok.ru
***
В день ангела забудуться печалі,
І сонце усміхнеться нехай з ранку,
І побажає лагідно Людмилі
На роки довгі добра.
Бажаєм щастя і здоров'я,
Посмішок, бадьорості і сил,
Щоб кожен день звичайного життя
Лише радість приносив!
Фото: astroan.com
***
Тебе, Людмила, вітаємо.
Сьогодні ми тобі бажаємо
Здоров'я, щастя і успіху,
Посмішок, радості і сміху.
Сімейного бажаємо щастя,
І будинок обходять нехай негаразди,
А в серці царює спокій.
Нехай буде з тобою завжди так.
День ангела Людмили — привітання в прозі
Фото: otkritkiok.ru
Дорога Людмила, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, грайливого настрою, легких шляхів до мрій. Ангельського терпіння і натхнення!
***
Ти людям мила, тому і ім'я твоє Людмила. Ти богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма коханою.
День ангела Людмили — СМС
Фото: otkr.ot7.ru
Людочка, я тебе вітаю. Бажаю бути завжди на висоті, домагатися великих цілей і вірного успіху. Бажаю вічної любові серця, чуйності душі і достатку життя.
Листівки
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
Фото: listivki.ru
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