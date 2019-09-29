День ангела Людмили: найкращі привітання та листівки

29 вересня святкується день ангела Людмили. Це ім'я в перекладі зі слов'янського означає "мила людям".

Дівчата з таким ім'ям схильні поєднувати в собі не завжди сумісні якості. Поряд з розумом, кмітливістю і зібраністю вони також можуть бути запальними і емоційними. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як можна привітати Людмилу з днем ангела.

Фото: fresh-cards.ru

День ангела Людмили — привітання у віршах

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Зірки нехай тобі сяють,

А місяць хай береже,

Сонце серце зігріває,

А душа завжди співає.

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

Фото: otkritkiok.ru

***

В день ангела забудуться печалі,

І сонце усміхнеться нехай з ранку,

І побажає лагідно Людмилі

На роки довгі добра.

Бажаєм щастя і здоров'я,

Посмішок, бадьорості і сил,

Щоб кожен день звичайного життя

Лише радість приносив!

Фото: astroan.com

***

Тебе, Людмила, вітаємо.

Сьогодні ми тобі бажаємо

Здоров'я, щастя і успіху,

Посмішок, радості і сміху.

Сімейного бажаємо щастя,

І будинок обходять нехай негаразди,

А в серці царює спокій.

Нехай буде з тобою завжди так.

День ангела Людмили — привітання в прозі

Фото: otkritkiok.ru

Дорога Людмила, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, грайливого настрою, легких шляхів до мрій. Ангельського терпіння і натхнення!

***

Ти людям мила, тому і ім'я твоє Людмила. Ти богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма коханою.

День ангела Людмили — СМС

Фото: otkr.ot7.ru

Людочка, я тебе вітаю. Бажаю бути завжди на висоті, домагатися великих цілей і вірного успіху. Бажаю вічної любові серця, чуйності душі і достатку життя.

Листівки

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

Фото: listivki.ru

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