День ангела Ксенії і Оксани: привітання, картинки та листівки
У суботу, 6 лютого, власниці імен Ксенія і Оксана відзначають свій день ангела. Так, православна церква в цю дату вшановує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької і преподобної Ксенії Міласької.
Ксенія в перекладі з давньогрецької мови означає "гостинна", "мандрівниця" або "чужа, чужинка". До свята OBOZREVATEL публікує яскраві вітання, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в день ангела Оксани і Ксенії
Наша милая Оксана,
Каждым мигом наслаждайся,
Будь всегда счастливой самой,
Веселись и улыбайся.
Позитива, дней чудесных,
Замечательных подружек,
Чтобы жизнь была как песня –
С каждым днем звучала лучше!
***
Ксенія чудова,
Красуня загадкова!
Поздоровлення приймай,
Бути щасливою обіцяй!
А ще здоровою, доброю,
Вранці, звичайно, бадьорою.
В оточенні любові
Щоб збулися твої мрії!
***
Мы тебе добра желаем,
Наша милая Оксана,
В жизни пусть твоей прекрасной
Счастье будет постоянно,
Не грусти и не печалься,
А дари нам всем улыбку,
Пусть желанья исполняет
Все твои из сказки рыбка!
***
Хочу пожелать тебе, Ксения,
Счастья, здоровья, любви,
Успехов больших и везения,
В гармонии, Ксюша, живи!
Пускай будет жизнь наполняться
Улыбками, миром, добром!
Твои мечты будут сбываться
Пускай без труда день за днем!
***
Вітаю тебе, Оксано, з днем ангела і бажаю, щоб ніколи смуток не торкався твого серця. Нехай те, чого ти хочеш найсильніше, обов'язково збудеться в найкоротші терміни, нехай кожен день буде наповнений щастям.
***
Оксаночка, твое имя означает "странница". Пусть в твоей жизни будет много дорог, но все они ведут к счастью!
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Люба Ксюшо, ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі завжди залишатися такою ж життєрадісною і променистою! Нехай твоє життя буде сповнене яскравими емоціями, захоплюючими подорожами і щирою любов'ю! Будь щаслива і нехай всі мрії здійсняться!
***
Дорога Оксаночко, вітаю тебе з днем ангела і бажаю квітучого, як весна, щастя. Бажаю завжди бути такою ж чарівною і веселою. Оксано, нехай у твоєму серці іскриться мрія. Нехай в твоєму житті світить сонце удачі. Нехай в твоєму домі буде затишно. Нехай в твоїй діяльності буде багато успіхів. Бажаю тобі здоров'я і кохання!
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С днем ангела, замечательная, милая, добрая Ксюша, пускай тебе всегда везет в жизни с людьми, обстоятельствами и местами. Пусть жизненные дни будут сверкать всеми цветами радуги, на душе будет уютно и тепло, а в доме будут благополучие, любовь, надежда и достаток!
Картинки і листівки до дня ангела Оксани
Відео до дня ангела Ксенії і Оксани
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна і що не можна робити в День святої Ксенії. У народі свято вважається "переломом зими".
За матеріалами: pozdravok.ru.