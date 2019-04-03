День ангела Кирила: кращі привітання та листівки

3 квітня відзначають День ангела Кирила. Це ім'я має грецьке походження і означає "пан", "владика", "господар", з перської – "сонце".
Чоловік на ім'я Кирило – допитливий, розумний і має сильну волю. Він не піддається чужому впливу, любить посперечатися і прагне всюди бути першим. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з Днем ангела Кирила.
Церква 3 квітня вшановує Кирила Катанського, який жив у I-II століттях. У народі на Катаніка санки прибирали в сіни до зими, тому що закріпила свої права весна. У цей день не можна було дивитися на небо, щоб не побачити падаючу зірку – вісника нещастя.
Привітання з іменинами Кирила
Свят у світі є багато.
Іменини — також свято —
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг —
Все Кирил, усе — для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого —
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже від біди Вас повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Кирилом буде.
У прозі
Кирило, вітаю тебе зі святом! Бажаю сил і впевненості, надійних друзів і партнерів, духовного і кар'єрного зростання, перспектив і здійснення мрій! Міцного здоров'я, подорожей і люблячих людей поруч!
Кирило, ти – великий молодець, пам'ятай про це завжди. Я тебе від душі хочу привітати з Днем ангела і побажати барвистих днів життя, цікавих захоплень, різноманітності твоєї душі, щирості твоїх почуттів, любові твого серця, лимона в твоєму чаї для імунітету і рахунок у швейцарському банку для всіх твоїх потреб.
Смс-привітання
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Кирил, тебе вітаємо,
З днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаємо -
Будь завжди золотим!
Листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня також відзначали Всесвітній день вечірки. У цей день розпочалася четверта експедиція Христофора Колумба і народилися Олесь Гончар і Едді Мерфі.
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