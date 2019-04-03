День ангела Кирила: кращі привітання та листівки

3 квітня відзначають День ангела Кирила. Це ім'я має грецьке походження і означає "пан", "владика", "господар", з перської – "сонце".

Чоловік на ім'я Кирило – допитливий, розумний і має сильну волю. Він не піддається чужому впливу, любить посперечатися і прагне всюди бути першим. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання з Днем ангела Кирила.

Церква 3 квітня вшановує Кирила Катанського, який жив у I-II століттях. У народі на Катаніка санки прибирали в сіни до зими, тому що закріпила свої права весна. У цей день не можна було дивитися на небо, щоб не побачити падаючу зірку – вісника нещастя.

Привітання з іменинами Кирила

Свят у світі є багато.

Іменини — також свято —

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг —

Все Кирил, усе — для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого —

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Кирилом буде.

У прозі

Кирило, вітаю тебе зі святом! Бажаю сил і впевненості, надійних друзів і партнерів, духовного і кар'єрного зростання, перспектив і здійснення мрій! Міцного здоров'я, подорожей і люблячих людей поруч!

Кирило, ти – великий молодець, пам'ятай про це завжди. Я тебе від душі хочу привітати з Днем ангела і побажати барвистих днів життя, цікавих захоплень, різноманітності твоєї душі, щирості твоїх почуттів, любові твого серця, лимона в твоєму чаї для імунітету і рахунок у швейцарському банку для всіх твоїх потреб.

Смс-привітання

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Кирил, тебе вітаємо,

З днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо -

Будь завжди золотим!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня також відзначали Всесвітній день вечірки. У цей день розпочалася четверта експедиція Христофора Колумба і народилися Олесь Гончар і Едді Мерфі.

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