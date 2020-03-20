День ангела Катерини: як душевно привітати зі святом

20 березня православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Катерини Константинової.
Також цього дня відзначається День ангела Катерини. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями Каті.
День ангела Катерини: листівки, вірші та відео з привітаннями
listivki.olkol.com
День ангела Катерини: вірші
Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.
***
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
otkritkiok.ru
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
Іменини Катерини: листівки
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
listivki.olkol.com
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
listivki.olkol.com
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
otkritkiok.ru
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
listivki.olkol.com
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
otkritkiok.ru
День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями
otkritkiok.ru
День ангела Катерини: відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий вік, у якому чоловіки та жінки найбільш привабливі.
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