День ангела Катерини: як душевно привітати зі святом

20 березня православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Катерини Константинової.

Також цього дня відзначається День ангела Катерини. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями Каті.

День ангела Катерини: листівки, вірші та відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Катерини: вірші

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

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День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями otkritkiok.ru

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

Іменини Катерини: листівки

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями listivki.olkol.com

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями otkritkiok.ru

День ангела Катерини: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий вік, у якому чоловіки та жінки найбільш привабливі.

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