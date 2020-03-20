Головна Новини
20 березня • оновлено в 04:32
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

День ангела Катерини: як душевно привітати зі святом

833
Читати матеріал російською

20 березня православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Катерини Константинової.

Також цього дня відзначається День ангела Катерини. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки, вірші та відео з привітаннями Каті.

День ангела Катерини: листівки, вірші та відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші та відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Катерини: вірші

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

otkritkiok.ru

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

Іменини Катерини: листівки

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

listivki.olkol.com

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

День ангела Катерини: листівки, вірші і відео з привітаннями

otkritkiok.ru

День ангела Катерини: відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий вік, у якому чоловіки та жінки найбільш привабливі.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква релігія свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги