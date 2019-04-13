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День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки

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Сьогодні, 13 квітня відзначають День ангела Йосифа. Це давньоєврейське ім'я. В Англії існує Джозеф, в Німеччині - Йозеф, у Франції - Жозеф, в Іспанії - Хосе, в Польщі - Юзеф. У біблійних переказах відомий син патріарха Якова і Рахілі, якого брати із заздрості продали в Єгипет.

Також ім'я Йосип носив заручений чоловік Пресвятої Діви Марії. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.

День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
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Привітання з Днем ангела в віршах

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем Ангела!

День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

Привітання з Днем ангела в прозі

Дорогий Йосип, вітаю тебе. Нехай удача завжди буде твоїм вірним союзником в будь-якому починанні, в будь-якій справі, нехай любов і мрія серця завжди допомагають знаходити своє натхнення і великі сили для гідних перемог. Я бажаю тобі здоров'я, Йосип, впевненості, мужності, високого матеріального і морального становища в суспільстві!

Листівки з Днем ангела

День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки
День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.

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