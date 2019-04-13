День ангела Йосипа: оригінальні привітання та листівки

Сьогодні, 13 квітня відзначають День ангела Йосифа. Це давньоєврейське ім'я. В Англії існує Джозеф, в Німеччині - Йозеф, у Франції - Жозеф, в Іспанії - Хосе, в Польщі - Юзеф. У біблійних переказах відомий син патріарха Якова і Рахілі, якого брати із заздрості продали в Єгипет.
Також ім'я Йосип носив заручений чоловік Пресвятої Діви Марії. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні привітання з іменинами.
Привітання з Днем ангела в віршах
Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
Привітання з Днем ангела в прозі
Дорогий Йосип, вітаю тебе. Нехай удача завжди буде твоїм вірним союзником в будь-якому починанні, в будь-якій справі, нехай любов і мрія серця завжди допомагають знаходити своє натхнення і великі сили для гідних перемог. Я бажаю тобі здоров'я, Йосип, впевненості, мужності, високого матеріального і морального становища в суспільстві!
Листівки з Днем ангела
Як раніше писав OBOZREVATEL, 21 квітня православні християни святкують Вербну неділю. Інша назва цього свята - Вхід Господній в Єрусалим.
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