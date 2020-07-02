2 липня всі хлопчики, хлопці та чоловіки на ім'я Іван відзначають свої іменини.

Так, з Днем ангела вітають усіх Вань. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Іванам з іменинами.

День ангела Івана

З Днем ангела Івана: привітання у віршах

В День Ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Хай доля, удачу на крилах несе,

Хай радісним буде життя і щасливим,

Що ти побажаєш – хай здійсниться все,

Хай шлях твій буде легким і красивим!

***

З Днем ангела Івана

Зі святом Івана вітаю,

Щастя, радості бажаю.

Щоб у домі був достаток,

Й носив штани без латок.

Щоб замріяне збулося,

Мов у казці щоб жилося.

Хай небо зорепадом чарує,

А сонечко ясне веселку дарує.

День ангела Івана

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Івана,

Прийми привітання!

***

З Днем ангела Івана

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все, Іване, все – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

День ангела Івана: привітання в прозі

– Ванечко! Від щирого серця вітаємо і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи і перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!

День ангела Івана

– Ванечко, Іван, Ванюшо, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі жити без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості і удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.

– Дорогий Іване, вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати високого потенціалу в будь-якій діяльності і вічного ентузіазму в будь-якій роботі. Нехай тобі часто посміхається фортуна і завжди супроводжує успіх, нехай серце твоє б'ється в ритмі любові і щастя, нехай твій шлях обходиться без каменів невдач і підніжок друзів.

З Днем ангела Івана: листівки

День ангела Івана

З Днем ангела Івана

День ангела Івана

З Днем ангела Івана

День ангела Івана

З Днем ангела Івана

День ангела Івана

З Днем ангела Івана

День ангела Івана

День ангела Івана

День ангела Івана

День ангела Івана

З Днем ангела Івана

День ангела Івана

З Днем ангела Івана

День ангела Івана

День ангела Івана

День ангела Івана

Як повідомляв OBOZREVATEL, День ангела 2 липня відзначають чоловіки з іменами Іван, Ян, Варлаам, Юда і Тадей, а також жінки на ім'я Марія.