День ангела Івана: зворушливі поздоровлення Вані в віршах і прозі
2 липня всі хлопчики, хлопці та чоловіки на ім'я Іван відзначають свої іменини.
Так, з Днем ангела вітають усіх Вань. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Іванам з іменинами.
З Днем ангела Івана: привітання у віршах
В День Ангела, Іване, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Хай доля, удачу на крилах несе,
Хай радісним буде життя і щасливим,
Що ти побажаєш – хай здійсниться все,
Хай шлях твій буде легким і красивим!
***
Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб у домі був достаток,
Й носив штани без латок.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Івана,
Прийми привітання!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Іване, все – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
День ангела Івана: привітання в прозі
– Ванечко! Від щирого серця вітаємо і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи і перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди буде знаходити для себе задоволення і цікаві пригоди!
– Ванечко, Іван, Ванюшо, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі жити без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості і удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.
– Дорогий Іване, вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати високого потенціалу в будь-якій діяльності і вічного ентузіазму в будь-якій роботі. Нехай тобі часто посміхається фортуна і завжди супроводжує успіх, нехай серце твоє б'ється в ритмі любові і щастя, нехай твій шлях обходиться без каменів невдач і підніжок друзів.
З Днем ангела Івана: листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, День ангела 2 липня відзначають чоловіки з іменами Іван, Ян, Варлаам, Юда і Тадей, а також жінки на ім'я Марія.