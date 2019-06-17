День ангела Івана та Софії: кращі привітання та листівки

17 червня відзначають день ангела Івана та Софії. Іван в перекладі з древнеевройскої означає "Яхве (Бог) змилостивився". Софія – "мудрість, наука".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами Івана та Софії.

День ангела Івана – привітання у віршах

День ангела pixabay

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

День ангела Івана – привітання в прозі

Дорогий Іване, в день твоїх іменин хочу побажати більше, Віри, Надії та Любові, міцної дружби і здоров'я, сімейного благополуччя й достатку. Нехай мрії змушують рухатися тебе далі все швидше і швидше. Зі святом!

День ангела Софії – привітання у віршах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

День ангела Софії – привітання в прозі

Мила моя Софія! Бажаю тобі в день ангела доброти, взаєморозуміння і турботи. Будь щасливою та неймовірно везучою. Любові тобі і радості. З іменинами!

Листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня після світлого свята Трійці відзначають День Святого Духа. Як привітати з цією датою, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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