День ангела Івана та Олексія: найкрасивіші привітання та листівки

22 червня відзначають день ангела Івана і Олексія. Ім'я Іван в перекладі з древнеевройскої означає "Яхве (Бог) змилостивився". Олексій з давньогрецької – "захищати".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найкрасивішими привітаннями та листівками для іменинників в їхнє свято.

День ангела Івана – привітання у віршах

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Хай ангел завжди вберігає,

Біда тебе, Іван, не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно 100 років прожити.

Хай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають.

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

День ангела Івана – привітання в прозі

З іменинами, Іване! Незважаючи на всі штуки, кожен знає, що герой з таким ім'ям, як у тебе (ким би його не називали, царевичем або ні) в будь-якій казці стає успішним, отримує півцарства і царівну. А іноді й того більше. Тому бажаємо тобі влаштувати в житті справжнісіньку казку зі щасливим кінцем.

***

Іване, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжнім веселощами.

День ангела Олексія – привітання у віршах

Що означає ім’я Олексій?

Ну, хто ж цього не знає:

Захисник сміливий для людей,

Що всіх від бід оберігає.

Так будь же сміливим ти завжди,

Нехай тебе люди поважають.

І ангели тебе завжди

Від бурь і бід нехай захищають.

Нехай буде люблячою сім’я,

Начальники – не дуже суворі.

І нехай завжди з тобою друзі

Крокують одною дорогою.

***

Із Днем ангела, Олексію, тебе вітаю!

Добра і радощів завжди тобі бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта

З Днем ангела тебе, Олексій,

В житті ти більше не хворій!

Зі святом хорошим вітаю

Всього найкращого бажаю!

День ангела Олексія – привітання в прозі

З днем ангела, Олексію! Ти людина справи, справжній чоловік, захисник, не витрачаєш часу на балачки. Ти відмінний друг! Хочеться, щоб у такої людини справи сперечалися, кар'єра клеїлася, достаток ріс, а в сімейному колі не було бід. Щастя тобі!

***

Щиро бажаю тобі, Олексію, вдалого дня ангела. Нехай в твоєму житті завжди будуть тільки злети і ніяких падінь. А навіть якщо доведеться зупинитися, нехай це буде просто перепочинком, щоб дати фору іншим, хто йде тим же шляхом. Успіхів, любові та удачі!

День ангела Івана та Олексія: листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом астрологів 22 червня одному зі знаків Зодіаку краще не планувати важливих справ, а ось народжених під іншим знаком очікує великий фарт.

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