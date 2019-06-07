День ангела Івана: найяскравіші привітання та листівки зі святом

У п'ятницю, 7 червня, відзначають день ангела Івана. Це ім'я в перекладі з древнеевройскої мови означає "Яхве (Бог) змилостивився".

Чоловік на ім'я Ваня – активний і вольовий, суперечливий, з честю виносить випробування, відкритий і чуйний. OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з іменинами.

Привітання у віршах

Хай ангел завжди вберігає,

Біда тебе, Іван, не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно 100 років прожити.

Хай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають.

* * *

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

Привітання в прозі

В день твого ангела-хранителя хочу побажати щастя і доброї долі. Іван, ти – приклад порядної людини і відданого сина. А для мене ти – кращий друг і мудрий радник. Будь завжди здоровим і радісним, досягай усього, що бажаєш, швидко й легко. З днем іменин, рідний!

* * *

Я хочу тебе, Ванюша, в день іменин привітати від душі. Щастя побажати більше, Віри, Надії і Любові, міцної дружби і здоров'я, сімейного благополуччя і достатку. Щоб всі твої плани втілювалися в життя легко і просто, а мрії змушували рухатися далі все швидше й швидше. Зі святом, милий, з іменинами!

СМС-привітання

Ми тебе вітаємо,

Дорогий Іван!

Смску відправляємо

З побажанням любові й тепла!

* * *

З днем ангела тебе, Іване.

Щастя, радості і веселощів.

Виконуй свого життя плани

Без помилок та з надхненням.

Веселися від душі, від щирої.

Від усього бережи ти серце.

Життя одне. Бажаю посмішки щасливої.

Нехай доля розкриє усі дверці.

Яскраві листівки з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL 2 травня багато знаки Зодіаку зможуть опинитися в непередбачених і незвичних для них умовах.

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