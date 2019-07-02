День ангела Івана: кращі привітання та листівки

2 липня відзначають день ангела Івана. Це ім'я в перекладі з древнеевройскої означає "Яхве (Бог) змилостивився".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами Івана.

День ангела Івана – привітання у віршах

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

***

Хай ангел завжди вберігає,

Біда тебе, Іван, не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно 100 років прожити.

Хай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають.

День ангела Івана – привітання в прозі

Дорогий Іване, в день твоїх іменин хочу побажати більше, Віри, Надії та Любові, міцної дружби і здоров'я, сімейного благополуччя й достатку. Нехай мрії змушують рухатися тебе далі все швидше і швидше. Зі святом!

***

Ваня! Вітаю тебе з чудовим святом – днем ангела! Будь щасливий, цінуй кожну мить свого життя, ну а головне, знайди то єдине, що буде вести і підтримувати тебе до кінця твоїх днів! Будь здоровим і міцним!

Привітання – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня 2019 року відбудеться повне сонячне затемнення під заступництвом знака Зодіаку Рак. Як залучити удачу цього дня і що заборонено робити, щоб не нашкодити собі, читайте за посиланням

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