День ангела Івана: кращі привітання та листівки для іменинника

29 липня відзначають день ангела Івана. Це ім'я в перекладі з древнеевройскої означає "Яхве (Бог) змилостивився".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами Івана.

День ангела Івана – привітання у віршах

Хай ангел завжди вберігає,

Біда тебе, Іван, не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно 100 років прожити.

Хай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають.

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.

День ангела Івана – привітання в прозі

Дорогий Іване, вітаю тебе з цим чудовим святом – днем ангела! Хочу побажати Віри, Надії і Любові, міцної дружби та здоров'я, сімейного благополуччя та достатку. Нехай мрії змушують рухатися тебе далі все швидше й швидше. Зі святом!

День ангела Листівки

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Іване, вітаю тебе з чудовим святом – днем ангела! Будь щасливий, цінуй кожну мить свого життя, ну а головне, знайди то єдине, що буде вести і підтримувати тебе до кінця твоїх днів! Будь здоровим і міцним!

Привітання з днем ангела Івана – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні православні відзначали День Хрещення Київської Русі та день ангела Володимира.

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