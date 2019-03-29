День ангела Івана і Романа: як привітати

29 березня відзначають День ангела Івана і Романа. Ім'я Іван має старовинну форму Іоанн давньоєврейського походження. У різних народів воно вимовляється по-різному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованні, Юхан, Хуан, Янніс.
Ім'я Роман походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму". OBOZREVATEL дізнався про значення цих імен і підібрав кращі привітання та листівки з Днем ангела.
Значення імені Роман та Іван
Ім'я Роман походить від латинського "Romanus" і перекладається як "римлянин". Ще одне значення імені Роман - "римський". Романи поєднують в собі найрізноманітніші риси характеру: допитливість, ввічливість, щирість, працьовитість і творча обдарованість.
Ім'я Іван походить від давньоєврейського імені Йохана. Слово перекладається як "Яхве (Бог) милостивий". Чоловік з таким ім'ям боєць і працелюб, який завжди доб'ється правди.
Поздоровлення у віршах
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Романе,
Прийми привітання!
Поздоровлення в прозі
Роман, сьогодні я тебе від душі вітаю. Нехай в твоєму житті не буде темних смуг і злих невдач, нехай всюди переслідує тебе успіх і всюди чекає перемога. Ромка, живи, як подобається і роби, що хочеться.
Іванко, Іван, Ванюша, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості і удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.
СМС-привітання
Бажаю всією душею, Іван,
Щоб яскравою життя твоя було,
Щоб лізли грошики в кишеню,
І щоб доля до мрій вела!
Бажаю Роману зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лиш одного!
Листівки
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