День ангела Івана і Романа: як привітати

29 березня відзначають День ангела Івана і Романа. Ім'я Іван має старовинну форму Іоанн давньоєврейського походження. У різних народів воно вимовляється по-різному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованні, Юхан, Хуан, Янніс.

Ім'я Роман походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму". OBOZREVATEL дізнався про значення цих імен і підібрав кращі привітання та листівки з Днем ангела.

Значення імені Роман та Іван

Ім'я Роман походить від латинського "Romanus" і перекладається як "римлянин". Ще одне значення імені Роман - "римський". Романи поєднують в собі найрізноманітніші риси характеру: допитливість, ввічливість, щирість, працьовитість і творча обдарованість.

Ім'я Іван походить від давньоєврейського імені Йохана. Слово перекладається як "Яхве (Бог) милостивий". Чоловік з таким ім'ям боєць і працелюб, який завжди доб'ється правди.

Поздоровлення у віршах

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Романе,

Прийми привітання!

Поздоровлення в прозі

Роман, сьогодні я тебе від душі вітаю. Нехай в твоєму житті не буде темних смуг і злих невдач, нехай всюди переслідує тебе успіх і всюди чекає перемога. Ромка, живи, як подобається і роби, що хочеться.

Іванко, Іван, Ванюша, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості і удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.

СМС-привітання

Бажаю всією душею, Іван,

Щоб яскравою життя твоя було,

Щоб лізли грошики в кишеню,

І щоб доля до мрій вела!

Бажаю Роману зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

Листівки

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