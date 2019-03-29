|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

День ангела Івана і Романа: як привітати

333Читати матеріал російською

29 березня відзначають День ангела Івана і Романа. Ім'я Іван має старовинну форму Іоанн давньоєврейського походження. У різних народів воно вимовляється по-різному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованні, Юхан, Хуан, Янніс.

Ім'я Роман походить від латинського слова "романус", в перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму". OBOZREVATEL дізнався про значення цих імен і підібрав кращі привітання та листівки з Днем ангела.

Новини
Гороскоп на 29 березня 2019: як закінчиться робочий тиждень

Значення імені Роман та Іван

Ім'я Роман походить від латинського "Romanus" і перекладається як "римлянин". Ще одне значення імені Роман - "римський". Романи поєднують в собі найрізноманітніші риси характеру: допитливість, ввічливість, щирість, працьовитість і творча обдарованість.

Ім'я Іван походить від давньоєврейського імені Йохана. Слово перекладається як "Яхве (Бог) милостивий". Чоловік з таким ім'ям боєць і працелюб, який завжди доб'ється правди.

День ангела Івана і Романа: як привітати

Поздоровлення у віршах

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

День ангела Івана і Романа: як привітати

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Романе,

Прийми привітання!

День ангела Івана і Романа: як привітати

Поздоровлення в прозі

Роман, сьогодні я тебе від душі вітаю. Нехай в твоєму житті не буде темних смуг і злих невдач, нехай всюди переслідує тебе успіх і всюди чекає перемога. Ромка, живи, як подобається і роби, що хочеться.

День ангела Івана і Романа: як привітати

Іванко, Іван, Ванюша, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості і удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.

СМС-привітання

Бажаю всією душею, Іван,

Щоб яскравою життя твоя було,

Щоб лізли грошики в кишеню,

І щоб доля до мрій вела!

День ангела Івана і Романа: як привітати

Бажаю Роману зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лиш одного!

День ангела Івана і Романа: як привітати

Листівки

День ангела Івана і Романа: як привітати
День ангела Івана і Романа: як привітати
День ангела Івана і Романа: як привітати
День ангела Івана і Романа: як привітати
День ангела Івана і Романа: як привітати

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки