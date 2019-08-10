День ангела Івана і Олени: кращі привітання та листівки

10 серпня святкується день ангела Івана і Олени. Іван в перекладі означає "Яхве (Бог) змилостивився". Олена – "обрана, світла".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для носіїв цих імен.
День ангела Івана – привітання у віршах
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Бажаю, Іван, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійсняє твою заповітнішу мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі а для серця — любові!
День ангела Івана – привітання в прозі
Іване, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості та удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.
***
Дорогий Іване, вітаю тебе з цим чудовим святом – днем ангела! Хочу побажати Віри, Надії і Любові, міцної дружби і здоров'я, сімейного благополуччя і достатку. Нехай мрії змушують рухатися тебе далі все швидше і швидше. Зі святом!
День ангела Олени – привітання у віршах
Вітаю з іменинами Оленку,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Сьогодні Оленка для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
День ангела Олени – привітання в прозі
Олена, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі благополуччя й успіху. Хороших друзів і прекрасних знайомих. Красивого кохання, взаємних почуттів, широких поглядів та великих досягнень!
***
Олена, вітаємо тебе з днем ангела! Бажаємо, щоб ти досягла гармонії та повного заспокоєння. Щоб була щасливою, гарною, проникливою, доброю, оточеною турботою і увагою. Нехай кожен день приносить тобі радість і любов. Будь здорова і завжди готова до приємних сюрпризів!
День ангела Івана і Олени – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня відзначається початок Иловайської операції на Донбасі, Міжнародний день біодизеля, а також святкування на честь Смоленської ікони Божої Матері, а в народі шанують Прохора.
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