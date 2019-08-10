День ангела Івана і Олени: кращі привітання та листівки

10 серпня святкується день ангела Івана і Олени. Іван в перекладі означає "Яхве (Бог) змилостивився". Олена – "обрана, світла".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками для носіїв цих імен.

День ангела Івана – привітання у віршах

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Бажаю, Іван, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійсняє твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі а для серця — любові!

День ангела Івана – привітання в прозі

Іване, я тебе від щирого серця вітаю. Бажаю тобі життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття, благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості та удачі. Будь успішним, добрим, найулюбленішим і найбажанішим.

***

Дорогий Іване, вітаю тебе з цим чудовим святом – днем ангела! Хочу побажати Віри, Надії і Любові, міцної дружби і здоров'я, сімейного благополуччя і достатку. Нехай мрії змушують рухатися тебе далі все швидше і швидше. Зі святом!

День ангела Олени – привітання у віршах

Вітаю з іменинами Оленку,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Сьогодні Оленка для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

День ангела Олени – привітання в прозі

Олена, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю тобі благополуччя й успіху. Хороших друзів і прекрасних знайомих. Красивого кохання, взаємних почуттів, широких поглядів та великих досягнень!

***

Олена, вітаємо тебе з днем ангела! Бажаємо, щоб ти досягла гармонії та повного заспокоєння. Щоб була щасливою, гарною, проникливою, доброю, оточеною турботою і увагою. Нехай кожен день приносить тобі радість і любов. Будь здорова і завжди готова до приємних сюрпризів!

День ангела Івана і Олени – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня відзначається початок Иловайської операції на Донбасі, Міжнародний день біодизеля, а також святкування на честь Смоленської ікони Божої Матері, а в народі шанують Прохора.

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