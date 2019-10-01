День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

У вівторок, 1 жовтня, усі Ірини, Іри та Іринки відзначають свій День янгола.

Власниці цього імені наділені чуттєвістю, природною грацією. Ірини гармонійні й добре відчувають баланс в усіх сферах життя. Вони не можуть терпіти несправедливість, а пережити та пробачити образу – це для них надто складне завдання. У перекладі з давньогрецької ім'я Ірина означає "мир, спокій".

З нагоди свята OBOZREVATEL підготував привітання з Днем янгола Ірини, які стануть приємним сюрпризом для власниць цього імені.

З Днем янгола, Ірочко, прийми привітання

Сьогодні для тебе найкращі побажання.

Хай доля завжди тобі усміхається,

А всі мрії твої якомога швидше збуваються!

День янгола сьогодні в Ірини,

Нехай же збуваються всі її мрії.

Хай Бог міцне здоров'я посилає

І янгол своїм крилом захищає!

Нехай святкове янголя Ірини

Принесе тобі добра без міри,

Нехай будуть подарунки

Лише вищого ґатунку.

Посміхайся та радій,

Кожен день на хвилях мрій!

Хай Іру нашу, янгол уберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

Й усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які релігійні свята відзначатимуть українці в жовтні 2019-го.

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