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1 жовтня • оновлено в 16:29
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День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

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У вівторок, 1 жовтня, усі Ірини, Іри та Іринки відзначають свій День янгола.

Власниці цього імені наділені чуттєвістю, природною грацією. Ірини гармонійні й добре відчувають баланс в усіх сферах життя. Вони не можуть терпіти несправедливість, а пережити та пробачити образу – це для них надто складне завдання. У перекладі з давньогрецької ім'я Ірина означає "мир, спокій".

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З нагоди свята OBOZREVATEL підготував привітання з Днем янгола Ірини, які стануть приємним сюрпризом для власниць цього імені.

День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

З Днем янгола, Ірочко, прийми привітання

Сьогодні для тебе найкращі побажання.

Хай доля завжди тобі усміхається,

А всі мрії твої якомога швидше збуваються!

День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

День янгола сьогодні в Ірини,

Нехай же збуваються всі її мрії.

Хай Бог міцне здоров'я посилає

І янгол своїм крилом захищає!

День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

Нехай святкове янголя Ірини

Принесе тобі добра без міри,

Нехай будуть подарунки

Лише вищого ґатунку.

Посміхайся та радій,

Кожен день на хвилях мрій!

День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

Хай Іру нашу, янгол уберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

Й усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

День янгола Ірини: яскраві привітання з іменинами

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які релігійні свята відзначатимуть українці в жовтні 2019-го.

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свята
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свято
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