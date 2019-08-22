День ангела Ірини та Івана: кращі привітання та листівки

22 серпня святкується день ангела Ірини та Івана. Ірина з давньогрецької означає "спокій", Іван – "Яхве (Бог) змилостивився".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі, а також листівками з іменинами.

День ангела Ірини – привітання у віршах

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

День ангела Ірини – привітання в прозі

Дорога Ірино, хочу тебе привітати з прекрасним твоїм святом і побажати тобі, щоб під ногами стелився м'який килим з успіху і везіння, щоб поруч завжди були рідні та близькі люди, щоб за спиною залишалися теплі й радісні спогади, а попереду були перспективні горизонти щастя та успіху.

День ангела Івана – привітання у віршах

Хай ангел завжди вберігає,

Біда тебе, Іван, не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно 100 років прожити.

Хай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не покидають.

День ангела Івана – привітання в прозі

Іванко! Від щирого серця вітаємо, і бажаємо ніколи не зупинятися на половині шляху. Завжди йди до кінця і добивайся поставлених цілей. Бажаємо, щоб у твоєму житті було присутнє тільки все найкраще, любов, справжня дружба, яскраві переживання, успіхи і перемоги. Нехай твоя широка і добра натура завжди знаходитиме для себе задоволення і цікаві пригоди!

День ангела Ірини та Івана – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня в Україні і світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат, а народилася цього дня Ольга Сумська.

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