День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі
18 травня православна церква відзначає День ангела Ірини. Це ім'я має давньогрецьке походження і означає "мир" і "спокій".
OBOZREVATEL публікує красиві поздоровлення у віршах і прозі та листівки.
День ангела Ірини: вірші
І
Хай Іру нашу, янгол уберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
Й усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!
День ангела Ірини: картинки
День ангела Ірини: проза
Мила, Ірина, вітаю від щирого серця і бажаю добрих і щасливих днів життя, радісних і веселих подій, теплих і щирих слів, ніжних і солодких обіймів, вірною і світлої любові, вічного і справжнього щастя.
Удача хай буде на твоєму боці, мир і спокій, адже не дарма, Ірочка, твоє ім'я уособлює їх. Нехай життя буде текти в правильному руслі, приносячи тобі перемоги і нові завдання, які ти будеш вирішувати блискуче!
За матеріалами: pozdravok.ru.
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