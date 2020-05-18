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18 травня • оновлено в 07:31
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День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

5.8т
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18 травня православна церква відзначає День ангела Ірини. Це ім'я має давньогрецьке походження і означає "мир" і "спокій".

OBOZREVATEL публікує красиві поздоровлення у віршах і прозі та листівки.

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

pexels.com

День ангела Ірини: вірші

І

Хай Іру нашу, янгол уберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

Й усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

pexels.com

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

День ангела Ірини: картинки

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

otkritkiok.ru

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

otkritkiok.ru

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

otkritkiok.ru

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

otkritkiok.ru

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

otkritkiok.ru

День ангела Ірини: проза

Мила, Ірина, вітаю від щирого серця і бажаю добрих і щасливих днів життя, радісних і веселих подій, теплих і щирих слів, ніжних і солодких обіймів, вірною і світлої любові, вічного і справжнього щастя.

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

pexels.com

Удача хай буде на твоєму боці, мир і спокій, адже не дарма, Ірочка, твоє ім'я уособлює їх. Нехай життя буде текти в правильному руслі, приносячи тобі перемоги і нові завдання, які ти будеш вирішувати блискуче!

День ангела Ірини: красиві листівки, поздоровлення у віршах і прозі

pexels.com

За матеріалами: pozdravok.ru.

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Автор
Марія Дідик
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