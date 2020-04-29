День ангела Ірини: гарні вірші, листівки, відео з привітаннями

Аліна Мельник свята 11:08, 29.04.2020

У середу, 29 квітня за православним календарем вшановують пам'ять мучениці Ірини (Аріни), яка віддала своє життя за віру Христову. Вона вважається покровителькою жінок.

У День ангела Ірини жінки можуть загадувати бажання, і якщо вони щирі – мучениця допоможе їм збутися. Також в цей день прийнято всіх дівчаток, дівчат і жінок на ім'я Іра вітати з іменинами.

Як привітати Ірину з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео.

День ангела Ірини
facedobra.com

День ангела Ірини: гарні вірші

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

День ангела Ірини: привітання
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День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без зайвої суєти

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

День ангела Ірини: гарні картинки

День ангела Ірини: привітання
otkritkiok.ru
День ангела Ірини: привітання
ggexp.ru
День ангела Ірини: привітання
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День ангела Ірини: привітання
stage.gifygift.com
День ангела Ірини: привітання
maximum.fm

Іменини Ірини: відео з привітаннями

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі набирає популярність новий тренд: дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, збривають брови на камеру.

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