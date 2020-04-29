День ангела Ірини: гарні вірші, листівки, відео з привітаннями
У середу, 29 квітня за православним календарем вшановують пам'ять мучениці Ірини (Аріни), яка віддала своє життя за віру Христову. Вона вважається покровителькою жінок.
У День ангела Ірини жінки можуть загадувати бажання, і якщо вони щирі – мучениця допоможе їм збутися. Також в цей день прийнято всіх дівчаток, дівчат і жінок на ім'я Іра вітати з іменинами.
Як привітати Ірину з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі вірші, листівки та відео.
День ангела Ірини: гарні вірші
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!
День ангела Ірини: гарні картинки
Іменини Ірини: відео з привітаннями
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі набирає популярність новий тренд: дівчата, які хочуть бути схожими на модель Кендалл Дженнер, збривають брови на камеру.