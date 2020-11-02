День ангела Ірини: гарні привітання та листівки
У понеділок, 2 листопада, власниці ім'я Ірина відзначають свій день ангела. Так, цього дня віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини Томарської.
За переказами, ця свята постраждала в 7 столітті в Португалії. До іменин Ірини OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Поздравляю тебя, Ирина,
И желаю вселенского счастья,
Чтобы жизнь была сладкой и длинной,
И задор никогда не кончался,
Чтоб дарили тебе постоянно
Комплименты, цветы и подарки,
И чтоб ты была самой желанной,
Жизнерадостной, доброй и яркой!
***
Поздравляем Вас, Ирина.
Пожелать хотим всех благ,
Чтобы жизнь была малиной,
Чтобы блеск всегда в глазах.
Чтобы головные боли
Не смогли Вам досадить,
Чтобы ангел Вас собою
От невзгод сумел закрыть.
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
Ирина, дорогая,
Прекрасная, родная,
Тебя я поздравляю
И с радостью желаю
Здоровья и заботы,
Прекраснейшей работы,
Добра и красоты.
Пусть сбудутся мечты!
***
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Ирина, поздравляю! Желаю тебе ощущать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!
***
Дорога Ірочко, вітаю тебе від щирого серця і побажати тобі хочу яскравих фарб у житті, чарівного щастя та щирого кохання, надії, щастя і везіння.
***
Дорогая Ирочка, я тебя поздравляю и от чистого сердца в этот радостный день пожелать тебе хочу невероятного счастья и крепкого здоровья, несомненной удачи и великих побед, неугасаемой надежды и искренней любви, как самый прекрасный цветок, ты по жизни, Ирина, цвети.
***
З днем ангела Ірино! Будь завжди улюбленою, вражаючи оточуючих не тільки своєю красою, але й прекрасною душею і благородним серцем, чарівністю і магією. Залишайся такою ж зразковою жінкою, готовою долати перешкоди і боротися за досягнення своїх цілей. Вітаємо!Листівки та картинки в день ангела Ірини
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За матеріалами: pozdravok.ru.