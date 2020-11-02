День ангела Ірини: гарні привітання та листівки

У понеділок, 2 листопада, власниці ім'я Ірина відзначають свій день ангела. Так, цього дня віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини Томарської.

За переказами, ця свята постраждала в 7 столітті в Португалії. До іменин Ірини OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Поздравляю тебя, Ирина,

И желаю вселенского счастья,

Чтобы жизнь была сладкой и длинной,

И задор никогда не кончался,

Чтоб дарили тебе постоянно

Комплименты, цветы и подарки,

И чтоб ты была самой желанной,

Жизнерадостной, доброй и яркой!

***

Поздравляем Вас, Ирина.

Пожелать хотим всех благ,

Чтобы жизнь была малиной,

Чтобы блеск всегда в глазах.

Чтобы головные боли

Не смогли Вам досадить,

Чтобы ангел Вас собою

От невзгод сумел закрыть.

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

Ирина, дорогая,

Прекрасная, родная,

Тебя я поздравляю

И с радостью желаю

Здоровья и заботы,

Прекраснейшей работы,

Добра и красоты.

Пусть сбудутся мечты!

***

Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Ирина, поздравляю! Желаю тебе ощущать себя желанной и любимой, единственной, уникальной и особенной! Веселой тебе и насыщенной событиями жизни, путешествий и встреч, любви и нежности!

***

Дорога Ірочко, вітаю тебе від щирого серця і побажати тобі хочу яскравих фарб у житті, чарівного щастя та щирого кохання, надії, щастя і везіння.

***

Дорогая Ирочка, я тебя поздравляю и от чистого сердца в этот радостный день пожелать тебе хочу невероятного счастья и крепкого здоровья, несомненной удачи и великих побед, неугасаемой надежды и искренней любви, как самый прекрасный цветок, ты по жизни, Ирина, цвети.

***

З днем ангела Ірино! Будь завжди улюбленою, вражаючи оточуючих не тільки своєю красою, але й прекрасною душею і благородним серцем, чарівністю і магією. Залишайся такою ж зразковою жінкою, готовою долати перешкоди і боротися за досягнення своїх цілей. Вітаємо!

Раніше OBOZREVATEL публікував календар стрижок на листопад 2020 року. Так, на думку астрологів, від дати стрижки багато в чому залежать здоров'я, краса і ріст волосся.

За матеріалами: pozdravok.ru.