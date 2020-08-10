День ангела Ірини 10 серпня: гарні привітання, смс, картинки, відео
У понеділок, 10 серпня, власниці ім'я Ірина відзначають свій день ангела. Так, церква сьогодні вшановує пам'ять преподобної Ірини Каппадокійської. Ця свята походила зі знатного роду; роздавши своє майно, вона пішла в монастир, згодом ставши його ігуменею.
До іменин Ірини OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День ангела Ірини: смс, вірші та проза
Ирина означает "мир", "покой".
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
Весь свет твоя украсит доброта,
Ведь дорожат тобою неспроста.
Баланса, и гармонии тебе,
И только лишь хорошего в судьбе!
***
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Ирина, дорогая,
Прекрасная, родная,
Тебя я поздравляю
И с радостью желаю
Здоровья и заботы,
Прекраснейшей работы,
Добра и красоты.
Пусть сбудутся мечты!
***
День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без зайвої суєти
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!
***
Ирина, тебя поздравляю!
Здоровья, удачи желаю.
Радостных дней и улыбок,
В жизни поменьше ошибок.
Любви пожелаю взаимной,
Мечтаний из детства наивных,
Успехов на долгие годы,
В душе лишь хорошей погоды!
***
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи!
***
Милий Ірусик, вітаю від душі. Побажати тобі хочу щасливих емоцій і радісних миттєвостей, вдалих днів і веселих історій, чудового настрою і успішних починань, безсумнівного кохання і стабільного блага.
З Днем ангела Ірини: листівки та картинки
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.