День ангела Інни: гарні картинки, смс, привітання у віршах і прозі

Православна церква в п'ятницю, 3 липня, вшановує пам'ять мучеників Інни, Пінни та Римми. Троє цих святих були учнями апостола Андрія Первозванного та були вбиті в Скіфії за відмову принести жертви язичницьким ідолам.

Цього дня власниці імені Інна відзначають свій День ангела. До іменин Інни OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, картинки, смс та відео.

День ангела Інни: смс, вірші та проза

З Днем Ангела Інну я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Сегодня твой светлый праздник, именины,

Наилучшие пожелания тебе, Инна,

Пусть яркая звезда твой путь освещает,

Пускай удача рядышком шагает.

Живи, как в сказке, ни о чём не жалей,

Будь всегда здоровой, не болей,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Всех благ, достатка, радости, добра.

***

З Днем ангела Інни

Сьогодні настали іменини

У Інни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Дорогая Инночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю тебе исполнений заветных желаний, светлых и многообещающих перспектив, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.

***

Чарівну Інну вітаю з Днем ангела. Незламного успіху, міцного щастя, здоров'я, вірного кохання, доброти, сімейного благополуччя та гарного настрою.

***

Інно, вітаю зі світлим святом. Бажаю тобі бути лагідною й ніжною, як берізка, стрункою і гарною, як яблунька, соковитою і солодкою, як грушка, яскравою та соковитою, як черешенька, унікальною і непередбачуваною, як ананасик.

Іменини Інни 2020: картинки та листівки

Картинка з Днем ангела Інни facedobra.com

Листівка з Днем ангела Інни Pinterest

Привітання в іменини Інни

Відео до Дня ангела Інни

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, facedobra.com.