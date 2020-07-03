День ангела Інни: гарні картинки, смс, привітання у віршах і прозі
Православна церква в п'ятницю, 3 липня, вшановує пам'ять мучеників Інни, Пінни та Римми. Троє цих святих були учнями апостола Андрія Первозванного та були вбиті в Скіфії за відмову принести жертви язичницьким ідолам.
Цього дня власниці імені Інна відзначають свій День ангела. До іменин Інни OBOZREVATEL пропонує оригінальні привітання у віршах і прозі, картинки, смс та відео.
День ангела Інни: смс, вірші та проза
З Днем Ангела Інну я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
Сегодня твой светлый праздник, именины,
Наилучшие пожелания тебе, Инна,
Пусть яркая звезда твой путь освещает,
Пускай удача рядышком шагает.
Живи, как в сказке, ни о чём не жалей,
Будь всегда здоровой, не болей,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Всех благ, достатка, радости, добра.
***
З Днем ангела Інни
Сьогодні настали іменини
У Інни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Дорогая Инночка, поздравляю тебя с именинами. Желаю тебе исполнений заветных желаний, светлых и многообещающих перспектив, надежды и веры в душе, искренней люби в сердце. Будь во всем успешна и великолепна.
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Чарівну Інну вітаю з Днем ангела. Незламного успіху, міцного щастя, здоров'я, вірного кохання, доброти, сімейного благополуччя та гарного настрою.
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Інно, вітаю зі світлим святом. Бажаю тобі бути лагідною й ніжною, як берізка, стрункою і гарною, як яблунька, соковитою і солодкою, як грушка, яскравою та соковитою, як черешенька, унікальною і непередбачуваною, як ананасик.
Іменини Інни 2020: картинки та листівки
Картинка з Днем ангела Інни facedobra.com
Листівка з Днем ангела Інни Pinterest
Привітання в іменини Інни
Відео до Дня ангела Інни
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, facedobra.com.