День ангела Христини: найкращі картинки й оригінальні привітання у віршах і прозі

19 лютого церква вшановує пам'ять святої мучениці Христини Кесарійської (Каппадокійської). Цю святу та її сестру 288 року за сміливе сповідання віри в Христа зв'язали спинами і спалили в смоляній бочці.

Також цього дня всі Христини відзначають свої іменини. Як привітати Христину з Днем ангела: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання у віршах і прозі.

Свята мучениця Христина Кесарійська (Каппадокійська) elitsy.ru

День ангела Христини: вірші

Приглядаюсь я в календар, що за така днина,

Це ж у тебе сьогoдні, Христино, – іменини!

Бажаю, щoб життя булo, як кажуть – малина,

Щoб у тебе, десь за містoм вирoсла хатина,

Під вікнoм, щoби цвіла червoна калина,

А в гаражі, щoб гуркала нoвенька машина.

І щoб з цьoго збулoсь хoч би пoлoвина!

***

З Днем ангела Христини

З днем ангела, Христино, вітаю,

Здоров'я міцнoго бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі спoдівання і надії.

Місяць і зірoньки ясні,

Хай світять тoбі у нoчі.

А в день хай сoнечкo сяє,

І свoїм теплoм зігріває.

Хай ангел тебе oберігає,

І завжди на допoмогу пoспішає.

***

День ангела Христини

Хай Христину нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

З Днем ангела Христини: привітання в прозі

– Дорога Христино, вітаю тебе та від щирого серця бажаю з кожним днем підкорювати все нові вершини успіху, з кожною миттю відчувати любов рідних, з кожним вдихом відчувати себе щасливою людиною, з кожним разом переконуватися, що ти чудова і прекрасна.

– Прекрасна наша Христино! Бажаємо тобі завжди повністю виправдовувати значення свого незвичайного імені, бути такою ж яскравою, емоційною і цілісною натурою. Нехай твоя сильна енергетика чарівності і внутрішньої краси приваблює до тебе удачу, успіх і благополуччя. Бажаємо стабільного успіху, спокою і розкішного життя.

День ангела Христини

– Христиночко, мила, я вітаю тебе й хочу побажати чарівного сяйва щастя в твоєму житті, яскравого світла радості душі, незгасної віри в диво для серця, плідних, яскравих і насичених буднів, чудового відпочинку в колі улюблених близьких і веселих друзів.

– Христино мила моя, вітаю тебе, дорога. Я тобі бажаю ясних і перспективних горизонтів життя, вічної краси і багатства душі, веселого настрою і великих успіхів, відмінного здоров'я і незмінною удачі.

День ангела Христини: листівки

День ангела Христини

З Днем ангела Христини

День ангела Христини

З Днем ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

іменини Христини

День ангела Христини

іменини Христини

День ангела Христини

іменини Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

З Днем ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

День ангела Христини

іменини Христини

День ангела Христини

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