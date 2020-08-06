День ангела Христини 6 серпня: як привітати зі святом
Православна церква 6 серпня вшановує пам'ять мучениці Христини Тирської. Ця свята, відмовившись зректися істинної віри, загинула після тортур в 3-му столітті.
У зв'язку з цим власниці імені Христина сьогодні відзначають свій День ангела. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, листівки, картинки, смс та відео.
День ангела Христини: смс, вірші та проза
Сьогодні Христини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты.
***
Хай Христину нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Праздник – веская причина
Говорить слова любви.
И сегодня для Кристины
Поздравления мои.
Я Кристину поздравляю
И желаю ей добра.
Смеха, радости желаю,
В доме света и тепла.
Пусть мечты в окно стучатся,
Ты скорей его открой.
Пусть к тебе ворвется счастье
И останется с тобой.
***
Ангел вдoма в тебе був,
Тoж мoлитву твoю чув,
І на твoї іменини,
Вже дарує щoхвилини:
Пуд здoрoв'я і пуд віри,
Кілограмів стo надії,
Фунтів мілліoн любoві,
І кoхання не на слoві,
А каратів так відерце,
Радoсті у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І дoбра у Вашу вдачу!
***
Пускай у тебя, Кристина, каждый день будет наполнен солнечным светом, даже если за окном дождь! Ищи позитив в каждом мгновении и будь счастлива! Я от всего сердца желаю тебе невероятной любви, замечательных подруг и всяческих успехов!
***
Христина – присвячена Христу, від щирого серця тебе вітаю! Нехай Ісус Христос допомагає тобі в скрутну хвилину, оберігаючи від зла і хвороб. Зустрічай посмішкою кожен день, будь щаслива, не розлучайся з позитивним настроєм, знаходь радість у кожній миті життя. Бажаю здійснення найзаповітніших бажань, і нехай оживають всі твої мрії.
Картинки і листівки до Дня ангела Христини
Іменини Христини: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.