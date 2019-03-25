День янгола Григорія і Семена: як привітати

25 березня 20 років відзначають День ангела Семена і Григорія. Ім'я Григорій наділяє свого власника шаленою енергетикою, а також дуже непростою долею. Він рішучий і вольовий, завжди галантний, ввічливий і вміє справити приємне враження. Але при цьому мало хто може встояти перед його крутим норовом.

Ім'я Семен — це форма давньоіудейського імені Симеон (Шимон), що має значення "той, хто слухає", "почутий Богом". У чоловіка з таким ім'ям є лідерські якості і ретельність у справах. А також цілеспрямованість і жага до справедливості. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як привітати з Днем янгола Семена і Григорія.

Привітання з Днем янгола Семена

Милий Сеня наш, Семен,

Вітаємо з цим днем!

Тобі хочемо ми побажати

Ніколи не сумувати,

Здоров'я, щастя, радості,

Чистого сумління

Завжди гарного настрою,

Побільше добра і везіння.

Любові взаємної, вічної,

Щоб удача йшла назустріч,

Допомогли друзі в годину трагічну

Тільки справжньої дружби.

Приймай,Семене, подарунки,

Поздоровлення від друзів,

Поцілунок від жінок палкий,

Рук потиск від чоловіків.

Хай не буде доля скупою

На любов і доброту,

Ранок нехай своєю росою

Тобі дарує чистоту.

Привітання з Днем янгола Григорія

Твоє ім’я Григорій — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Твоє ім’я Григорій, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

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