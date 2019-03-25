День янгола Григорія і Семена: як привітати

25 березня 20 років відзначають День ангела Семена і Григорія. Ім'я Григорій наділяє свого власника шаленою енергетикою, а також дуже непростою долею. Він рішучий і вольовий, завжди галантний, ввічливий і вміє справити приємне враження. Але при цьому мало хто може встояти перед його крутим норовом.
Ім'я Семен — це форма давньоіудейського імені Симеон (Шимон), що має значення "той, хто слухає", "почутий Богом". У чоловіка з таким ім'ям є лідерські якості і ретельність у справах. А також цілеспрямованість і жага до справедливості. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як привітати з Днем янгола Семена і Григорія.
Привітання з Днем янгола Семена
Милий Сеня наш, Семен,
Вітаємо з цим днем!
Тобі хочемо ми побажати
Ніколи не сумувати,
Здоров'я, щастя, радості,
Чистого сумління
Завжди гарного настрою,
Побільше добра і везіння.
Любові взаємної, вічної,
Щоб удача йшла назустріч,
Допомогли друзі в годину трагічну
Тільки справжньої дружби.
Приймай,Семене, подарунки,
Поздоровлення від друзів,
Поцілунок від жінок палкий,
Рук потиск від чоловіків.
Хай не буде доля скупою
На любов і доброту,
Ранок нехай своєю росою
Тобі дарує чистоту.
Привітання з Днем янгола Григорія
Твоє ім’я Григорій — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Твоє ім’я Григорій, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
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