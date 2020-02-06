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7 лютого • оновлено в 09:10
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День ангела Григорія: гарні привітання у віршах і прозі

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7 лютого православна церква вшановує пам'ять великого християнського святого – Григорія Богослова. У народі це свято ще відоме як Григоріїв день.

Також 7 лютого з Днем ангела вітають усіх Гриш. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Григоріям з іменинами.

День ангела Григорія

День ангела Григорія

Новини
Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

З Днем ангела Григорія: привітання у віршах

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Григорій, ти моє дитя!

***

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

Григорій, в іменини світлі

Тебе привітаю я тепло!

Нехай втіляться сни заповітні,

Щоб у всьому тобі щастило!

Бажаю найяскравіших свят,

Порожній буде легким шлях до мрій!

Всього доброго, прекрасного,

Чого ти тільки хочеш сам!

***

День ангела Григорія

День ангела Григорія

В День Ангела, Григорій, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

День ангела Григорія

День ангела Григорія

Твоє ім’я Григорій – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

День ангела Григорія

День ангела Григорія

Новини
Міжнародний день бармена: яскраві привітання зі святом

День ангела Григорія: привітання в прозі

– Від душі вітаю тебе, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові і грандіозних подій у житті!

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

– Григорію, вітаю зі святом! Бажаю, щоб твоє життя було повною чашею! Достатку, гармонії, впевненості, багато сил і бажань, могутнього здоров'я та реалізації всього задуманого! Будь впевненим у собі і ніколи не втрачай надію на краще!

– Вітаю, Гришо. Бажаю яскравих зірок удачі на небі і великих можливостей у твоїх руках. Нехай натхненням буде любов, нехай радість приносить кожен день, нехай успіхом вінчається будь-яка справа.

З Днем ангела Григорія: листівки

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
церква традиции релігія свято
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