День ангела Григорія: гарні привітання у віршах і прозі

7 лютого православна церква вшановує пам'ять великого християнського святого – Григорія Богослова. У народі це свято ще відоме як Григоріїв день.

Також 7 лютого з Днем ангела вітають усіх Гриш. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Григоріям з іменинами.

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія: привітання у віршах

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Григорій, ти моє дитя!

***

З Днем ангела Григорія

Григорій, в іменини світлі

Тебе привітаю я тепло!

Нехай втіляться сни заповітні,

Щоб у всьому тобі щастило!

Бажаю найяскравіших свят,

Порожній буде легким шлях до мрій!

Всього доброго, прекрасного,

Чого ти тільки хочеш сам!

***

День ангела Григорія

В День Ангела, Григорій, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

День ангела Григорія

Твоє ім’я Григорій – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

День ангела Григорія

День ангела Григорія: привітання в прозі

– Від душі вітаю тебе, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові і грандіозних подій у житті!

З Днем ангела Григорія

– Григорію, вітаю зі святом! Бажаю, щоб твоє життя було повною чашею! Достатку, гармонії, впевненості, багато сил і бажань, могутнього здоров'я та реалізації всього задуманого! Будь впевненим у собі і ніколи не втрачай надію на краще!

– Вітаю, Гришо. Бажаю яскравих зірок удачі на небі і великих можливостей у твоїх руках. Нехай натхненням буде любов, нехай радість приносить кожен день, нехай успіхом вінчається будь-яка справа.

З Днем ангела Григорія: листівки

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

З Днем ангела Григорія

День ангела Григорія

День ангела Григорія

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