День ангела Григорія: гарні привітання у віршах і прозі

7 лютого православна церква вшановує пам'ять великого християнського святого – Григорія Богослова. У народі це свято ще відоме як Григоріїв день.
Також 7 лютого з Днем ангела вітають усіх Гриш. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання Григоріям з іменинами.
День ангела Григорія
З Днем ангела Григорія: привітання у віршах
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Григорій, ти моє дитя!
***
З Днем ангела Григорія
Григорій, в іменини світлі
Тебе привітаю я тепло!
Нехай втіляться сни заповітні,
Щоб у всьому тобі щастило!
Бажаю найяскравіших свят,
Порожній буде легким шлях до мрій!
Всього доброго, прекрасного,
Чого ти тільки хочеш сам!
***
День ангела Григорія
В День Ангела, Григорій, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
День ангела Григорія
Твоє ім’я Григорій – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
День ангела Григорія
День ангела Григорія: привітання в прозі
– Від душі вітаю тебе, Григорію. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові і грандіозних подій у житті!
З Днем ангела Григорія
– Григорію, вітаю зі святом! Бажаю, щоб твоє життя було повною чашею! Достатку, гармонії, впевненості, багато сил і бажань, могутнього здоров'я та реалізації всього задуманого! Будь впевненим у собі і ніколи не втрачай надію на краще!
– Вітаю, Гришо. Бажаю яскравих зірок удачі на небі і великих можливостей у твоїх руках. Нехай натхненням буде любов, нехай радість приносить кожен день, нехай успіхом вінчається будь-яка справа.
З Днем ангела Григорія: листівки
День ангела Григорія
День ангела Григорія
День ангела Григорія
День ангела Григорія
День ангела Григорія
З Днем ангела Григорія
День ангела Григорія
З Днем ангела Григорія
З Днем ангела Григорія
День ангела Григорія
З Днем ангела Григорія
День ангела Григорія
День ангела Григорія
День ангела Григорія
З Днем ангела Григорія
День ангела Григорія
День ангела Григорія
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