День ангела Григорія 28 червня: оригінальні привітання зі святом
Православна церква в неділю, 28 червня, вшановує пам'ять преподобномучеників Григорія і Касіяна Авнежських. Ці святі відомі тим, що близько 1370 року вони побудували Авнежську обитель. Наприінці 14 століття їх убили варвари під час одного з набігів казанських татар і вятчан.
Також цього дня власники імені Григорій відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День ангела Григорія: смс, вірші та проза
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Григорія,
Прийми привітання!
***
Григорию любви и счастья
В день ангела хочу желать,
Любви огромной, настоящей –
И никогда не унывать.
Не знать проблем и улыбаться,
Чтоб в жизни не было забот,
И никогда не волноваться –
Пускай во всем тебе везет.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Гріши іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Гриша, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
***
Дорогий Григорію, від душі вітаю тебе з іменинами. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінною удачі і відмінного здоров'я, веселого настрою і справжнього щастя.
***
От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!
***
Дорогий Григорію, вітаю тебе від щирого серця і бажаю бути неймовірно щасливою людиною, наповнювати своє життя великими успіхами, добрими вчинками, щирою любов'ю, міцною дружбою, плідною роботою та веселим відпочинком.
Листівки та картинки до Дня ангела Григорія
Іменини Григорія: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.