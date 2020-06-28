День ангела Григорія 28 червня: оригінальні привітання зі святом

Православна церква в неділю, 28 червня, вшановує пам'ять преподобномучеників Григорія і Касіяна Авнежських. Ці святі відомі тим, що близько 1370 року вони побудували Авнежську обитель. Наприінці 14 століття їх убили варвари під час одного з набігів казанських татар і вятчан.

Також цього дня власники імені Григорій відзначають свої іменини. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання з Днем ангела у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

День ангела Григорія: смс, вірші та проза

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Григорія,

Прийми привітання!

***

Григорию любви и счастья

В день ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Гріши іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

З Днем ангела Григорія facedobra.com

Гриша, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Дорогий Григорію, від душі вітаю тебе з іменинами. Бажаю тобі світлих ідей, добрих вчинків і благородних думок, незмінною удачі і відмінного здоров'я, веселого настрою і справжнього щастя.

***

От души поздравляю тебя, Григорий. Желаю всегда оставаться сильным, уверенным, мудрым, рассудительным, смелым, интересным, крепким, целеустремленным и успешным. Пусть твой богатый внутренний мир и твои мечты открывают перед тобой новые горизонты увлечений и побед. Здоровья тебе, удачи, любви и грандиозных событий в жизни!

***

Дорогий Григорію, вітаю тебе від щирого серця і бажаю бути неймовірно щасливою людиною, наповнювати своє життя великими успіхами, добрими вчинками, щирою любов'ю, міцною дружбою, плідною роботою та веселим відпочинком.

Листівки та картинки до Дня ангела Григорія

Листівка з Днем ангела Григорія facedobra.com

Картинка з Днем ангела Pinterest

Привітання з Днем ангела Григорія Pinterest

Іменини Григорія: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.