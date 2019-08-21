День ангела Георгія та Федора: кращі привітання та листівки

21 серпня святкується день ангела Георгія і Федора. Георгій з давньогрецької – "землероб", Федір – "Божий дар".

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для носіїв цих імен зі святом їх ангелів.

День ангела Георгія – привітання у віршах

День Ангела Георгія прийшов,

А це таке важливе свято,

Хай несе і радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зорю найкращу з усіх зір

І квітів шелест й пісню ночі,

У своє щастя Ти повір –

І матимеш усе, що хочеш!

День ангела Георгія – привітання у віршах

Фото: Kolobok.ua

Вітаю тебе, Георгію. Яким би і з ким би в житті не був бій, я бажаю тобі завжди перемагати. Нехай тобі, Георгій, все буде під силу, нехай в будь-якій справі тебе супроводжує успіх, нехай в твоєму серці живе благородство і любов.

День ангела Федора – привітання у віршах

Федір, вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

День ангела Федора – привітання в прозі

Вітаю тебе, Федір, і бажаю завжди залишатися сильним і сміливим, веселим і добрим, розумним і красивим, впевненим і успішним. Нехай біди тебе бояться, Федір, нехай удача завжди буде з тобою. Бажаю яскравих фарб життя, щоденного щастя і вірного кохання!

День ангела Георгія і Федора – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в Україні і світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат, а прикмети можуть розповісти, якою буде погода.

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