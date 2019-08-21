День ангела Георгія та Федора: кращі привітання та листівки

21 серпня святкується день ангела Георгія і Федора. Георгій з давньогрецької – "землероб", Федір – "Божий дар".
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для носіїв цих імен зі святом їх ангелів.
День ангела Георгія – привітання у віршах
День Ангела Георгія прийшов,
А це таке важливе свято,
Хай несе і радість і любов,
І щирих привітань багато,
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест й пісню ночі,
У своє щастя Ти повір –
І матимеш усе, що хочеш!
День ангела Георгія – привітання у віршах
Фото: Kolobok.ua
Вітаю тебе, Георгію. Яким би і з ким би в житті не був бій, я бажаю тобі завжди перемагати. Нехай тобі, Георгій, все буде під силу, нехай в будь-якій справі тебе супроводжує успіх, нехай в твоєму серці живе благородство і любов.
День ангела Федора – привітання у віршах
Федір, вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
День ангела Федора – привітання в прозі
Вітаю тебе, Федір, і бажаю завжди залишатися сильним і сміливим, веселим і добрим, розумним і красивим, впевненим і успішним. Нехай біди тебе бояться, Федір, нехай удача завжди буде з тобою. Бажаю яскравих фарб життя, щоденного щастя і вірного кохання!
День ангела Георгія і Федора – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в Україні і світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат, а прикмети можуть розповісти, якою буде погода.
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