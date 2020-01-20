День ангела Георгія: найкращі привітання у віршах і прозі

21 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Георгія Хозевіта. Це святий, який жив у VII столітті і був настоятелем чернечого монастиря, що знаходився між річкою Йордан і Єрусалимом.

Крім того, 21 січня відзначається День ангела Георгія. Як привітати Георгія з іменинами: OBOZREVATEL публікує найкращі листівки і привітання у віршах і прозі.

День ангела Георгія: привітання у віршах

Георгій брат, з Днем Янгола тебе!

Нехай все трапляється — як писано, як краще!

Нехай ніколи не гасне в серці три вогні —

Любові, удачі, вірності і в холоднечі,

І в спеку, і в сильні вітру, в мороз!

І нехай все краще прийде до тебе, ти чекай!

Нехай ніколи не буде приводу для сліз,

І ніколи не буде слабкості в дорозі!

***

День Ангела Георгія прийшов,

А це таке важливе свято,

Хай несе і радість і любов,

І щирих привітань багато,

Зорю найкращу з усіх зір

І квітів шелест й пісню ночі,

У своє щастя Ти повір –

І матимеш усе, що хочеш!

***

З днем народження, Георгій,

Чи не час бути сьогодні суворим,

Ти посміхнися скоріше ширше,

Будь найщасливішим в цьому світі.

Нехай справи йдуть успішно,

Робота буде цікавою,

Сім'я твоя - міцна і дружна,

Ну а друзі - вірні, привітні.

***

Хай Янгол завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

Хай радість, щастя і успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

В житті тебе завжди спіткають,

В похмурий день не залишають!

Привітання з Днем ангела Георгія в прозі

– Вітаю тебе, Георгію! Будь гарним і привабливим, відважним і рішучим. Я бажаю тобі успіхів у будь-якій сфері діяльності, відмінних результатів у будь-якій роботі. Будь щасливим, Георгію, здоровим, коханим і нічим невразливим.

– Вітаю, Георгій. Бажаю гордо і красиво крокувати добрим шляхом, здійснюючи безліч благородних вчинків, домагаючись неодноразових перемог. Здоров'я тобі, Георгію, міцного кохання і дружби в житті, благополуччя, удачі, щастя і яскравого настрою.

– Вітаю тебе, Георгію. Яким би і з ким би в житті не був бій, я бажаю тобі завжди перемагати. Нехай тобі, Георгію, все буде під силу, нехай у будь-якій справі тебе супроводжує успіх, нехай у серці твоєму живе благородство і любов.

– Вітаю тебе, Георгію. Нехай твій життєвий шлях буде встелений пишними жоржинами успіху і процвітання, хай тобі в будь-якій ситуації вдається залишатися вірним собі, гордим, справедливим, чесним, щирим. Від щирого серця бажаю тобі, Георгію, здоров'я, достатку, удачі і взаємного кохання!

День ангела Георгія: листівки

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